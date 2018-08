Isprobali smo uređaje za pametni dom: Kamere i senzori funkcioniraju kao vaše oči kada odete na odmor

Gadgeti su svuda oko nas. Toliko ih je da ih često i ne zamjećujemo. Obzirom da je svjetsko tržište pametnih telefona toliko rašireno, na tom polju i nije jednostavno ostvariti neki novi iskorak, barem do nove generacije mobitela.

No, jedno od vrućih polja nadmetanja najvećih svjetskih tehnoloških kompanija jesu uređaji za pametni dom. Amazon i Google predvode ovu utakmicu sa svojim pametnim zvučnicima i digitalnim glasovnim pomoćnicima. No, i cijeli niz drugih kompanija razvija svoje uređaje namijenjene za ugodnije multimedijsko povezano iskustvo u domu. Ove godine i neki hrvatski telekomi počeli su nuditi pakete za pametni dom. Među njima je i Vipnet, čiji smo paket Smart Home isprobavali proteklih tjedana.

U Vipovom paketu je pet uređaja kojima se upravlja preko njihove mobilne aplikacije Smart Home Solution: upravljačka jedinica (proizvod korporacije Sercomm, Tajvan), pametna utičnica (Fibar, Poljska), nadzorna kamera za unutarnji prostor (RoHS, Kina), višenamjenski senzor (Fibar, Poljska) i senzor za vrata ili prozor (Aeotec, Aeon Labs, SAD)

Evo kakva su bila moja iskustva. Prvo nekoliko riječi o instalaciji. Ono što cijenim kod spajanja novih uređaja je jednostavno i brzo spajanje. Ovo nije uvijek jednostavno izvesti, to se može odnositi i na velike brendove poput Googlea. Nedavno sam Googleov Home mini spajao s mobitelom više sati, a nije mi pomagalo što sam prvo trebati prebroditi njemački jezik zvučnika jer je uređaj bio kupljen u Njemačkoj.

No, Vipnetov set tu nije imao problema. Svaki uređaj sam povezao u sustav s aplikacijom iznimno brz. Proces je također jednostavan. U aplikaciji se u meniju izaberu uređaji, i zatim jedan po jedan instalirate uređaje - možete listati između ponuđenih uređaja i samo kliknuti na ikonu i naziv modela, prihvatiti izbor i doslovce pričekati nekoliko sekundi i dobili biste poruku da je uređaj spojen i možete prijeći na sljedeći.

Jedino nisam uspio instalirati novi uređaj koji nije bio u Vipovoj ponudi - pametnu žarulju iz Ikee, iako sustav jest predviđe da se može nadograditi stotinama drugih gadgeta različitih proizvođača.

U korištenju ipak nije sve prošlo glatko. Najviše sam se mučio sa senzorom za vrata. Iako sam napravio sve prema zacrtanom planu proizvođača, nikako mi nije uspijevalo natjerati taj senzor da prepozna otvaranje vrata.

Ovaj senzor funkcionira komunikacijom dva mala uređaja, jedan je zamišljen da bude postavljen na vrata, a drugi na okvir vrata. Zatim se bilježi svako udaljavanje ili približavanje. Nakadno sam iz Vipa doznao da je greška u tom senzoru te da oba uređaja treba postaviti jedan pored drugoga...

Višenamjenski senzor je zato funkcionirao jako dobro. Uredno bi bilježio odlaske iz stana i dolaske te očitavao temperaturu u stanu u bilo kojem trenutku, bilo ljudi u stanu ili ne. No, jedna nelogična stvar se ipak provukla u sustavu. Ako bih namjestio alarm za periode kada nema nikoga doma, znala se događati malo nelogična situacija po povratku kući.

Naime, iako sustav prepoznaje moj povratak u stanu i to zapiše u svom dnevniku, istovremeno ne prihvaća tu informaciju kao normalnu situaciju, nego aktivira alaram. Ako, odmah na zaslonu mobitel ne poništim alarm dobit ću hitni poziv kao predstrožnost da netko nije provalio u stan.

Foto: Danijel Lijović

Stvar je što bih često zaboravio da sam uključio alarm, a meni je već aplikacija signalizirala crvenu uzbunu detektiranog pokreta i nudila izbor "Nazovi policiju". To me bilo malo zateklo, ali ne mogu reći da sustav nije detektirao pokret, a upravo tako nešto i želite ako vam netko provali u stan.

Kamera je također bila efektna. No, morate paziti da je namjestite tako da nije nimalo usmjerena prema prozoru. Jer kamera je tako dobra da će detektirati i pokret nekoga izvana, pa čak i na balkonu druge zgrade! Kamera je već automatski postavljena da se isključi kada je netko u stanu. No, ovo nije uvijek dobro funkcioniralo, kamera me više puta snimila u stanu pa sam tako otkrio da osim videa kamera snima i - ton.

Ono, što pak dobro funkcionira je live stream kamere na mobitel kada nema nikoga u stanu. Kamera je fiksirana pa ne možete recimo napraviti 'krug po stanu'.

U svakom slučaju radi se o zanimljivom paketu s kojim se može i zabaviti i dobiti nešto korisno. Rado bih vidio više uređaja u ponudi, pogotovo neki dobar digitalni termostat...