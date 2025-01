Zvijezda dala intervju koji je zapalio Otok: Odlazim, ovo mi je posljednja sezona ovdje

Čini se da Mohamed Salah neće nastaviti svoju karijeru u redovima Liverpoola. Otkrio je to u ekskluzivnom razgovoru za engleski Sky Sports, uz opasku da će učiniti sve što može da titula engleskog prvaka ovog ljeta završi na Anfieldu, budući da mu je ovo posljednja sezona ondje.

Mnogi tvrde da je 32-godišnji Egipćanin ovoga časa najbolji nogometaš na svijetu, a ove sezone zaista igra u fenomenalnoj formi. Ovoga trenutka Liverpoola ima šest bodova prednosti pred najbližom pratnjom na ljestvici, a Salah ima čak 17 golova i 13 asistencija. Ugovor mu ističe 30. lipnja, a po svemu sudeći, ne misli ga produljivati.

