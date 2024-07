Šarić i Zubac mogli su završiti u 'besplatnom pansionu'. Znate li što smo našli u tom atenskom kvartu?

Jutro nakon borilačkog nastupa dvojice, od trojice, naših najboljih košarkaša u jednom atenskom noćnom klubu nazvao nas je dragi kolega Tonči Vlašić s duhovitom opaskom.

– S obzirom na to da si košarkaški kroničar, ali i da pratiš sve žive borilačke sportove, sad su ti Šarić i Zubac spojili tvoje najveće sportske strasti – rekao je.

I doista. Zubac se od lokalnih provokatora i nasilnika branio boksom, a Šarić se okušao u MMA zahvatima. Kapetan je kapetanski krenuo braniti suigrača, imao je veliku želju i volju, no njegove mogućnosti, s obzirom i na ponešto poljuljani centar ravnoteže, nisu bile na visini zadatka. Bilo kako bilo, obojici im možemo srediti besplatnu poduku za sve buduće slične situacije. Zupcu predlažemo nekoliko sati kod Filipa Hrgovića, a Šariću, kojeg je navodno prizemljio redar s MMA iskustvom, da se javi Cro Copu.

No lako se nama sada šaliti kada je sve prošlo dobro. I kada su se naši "fajteri" iz Grčke vratili a da nisu završili ni u policijskom zapisniku. Jer, znate kako je s policijom i pravosuđem te turističke zemlje, oni vas vole držati neko vrijeme u besplatnom pansionu, ali iza rešetaka.

NBA players Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight near Athens, Greece early this morning (around 5:30 AM local time) — following their game (Team Croatia) against Greece.

Much of the confrontation was caught on video.

At one point, another man seems to put Saric… pic.twitter.com/Y72trC76Mn