Zbog istine mu prijetili otkazom: Snimke razotkrile svu bijedu nacionalnog stadiona

Hrvatski strateg Romeo Jozak (46) zamalo je prije nekoliko dana smijenjan s mjesta izbornika Kuvajta iz bizarnog razloga.

Bivši sportski direktor Dinama i bivši tehnički direktor HNS-a naljutio je Tehnički odbor kuvajtskoga nogometnog saveza, i to izjavom u kojoj je kazao da njegova momčad trenira na livadi.

– Da, imamo teren za trening, ali to nije teren, to je livada. Znate li što je livada? – upitao je Jozak novinare, a nedugo potom do medija je doprla informacija da je smijenjen.

- Tehnički odbor kuvajtskoga nogometnog saveza predložio je izvršnome odboru da otpusti trenera seniorske nacionalne momčadi Kuvajta. Romeo Jozak i njegov hrvatski pomoćnik otpušteni su na sastanku u četvrtak navečer - rečeno je u priopćenju saveza, ali je već do kraja večeri došlo do obrata jer izvršni odbor nije prihvatio taj prijedlog.

Nažalost onih koji su se naljutili na Jozakovu tvrdnju, televizijska postaja ATV Kuwait objavila je snimku travnjaka Međunarodnoga stadiona Jaber, koji je samo nekoliko dana uoči kvalifikacijske utakmice protiv Nepala izgledao poput seoske oranice (7:0 pobjeda Kuvajta).

Iz tog je razloga dvoboj u zadnji čas premješten na stadion Al Kuwait Sports Club, a ako sada k svemu primimo na znanje da je Jozak naglasio kako je njegova momčad morala trenirati na još goroj podlozi...

فيديو متداول لأرضية أستاد جابر الدولي قبل ايام من مباراة منتخب الكويت ونيبال#الديربي pic.twitter.com/UTEQZ9rMrc — برنامج الديربي | ALDERBY SHOW (@AlderbyN) 13. rujna 2019.