Zbog Hrvatske je pao u tešku depresiju, sad je progovorio o svemu: 'Plakao sam svaki dan'

Svjetska bronca u Kataru za hrvatsku nogometnu reprezentaciju možda se nikad ne bi niti dogodila da u odlučujućem dvoboju nismo ostali neporaženi. Nakon startnog remija protiv Maroka i pobjede protiv Kanade, izabranici Zlatka Dalića morali su barem remizirati s Belgijom kako bi prošli skupinu i plasirali se u osminu finala. Belgijancima je trebala pobjeda protiv Hrvatske kako bi prošli, ali do nje nisu uspjeli doći.

Još i danas pamti se reakcija Joška Gvardiola potkraj susreta, ona kad je "iznikao iz zemlje" i odnio loptu u presudnom trenutku s noge napadača Romelua Lukakua. Vjerovali ili ne, a progovorio je o tome i sam belgijski gorostas, nakon toga dana pao je u tešku depresiju iz koje se do danas nije u potpunosti oporavio.

Lukaku je bio upitan za utakmicu protiv Hrvatske zbog ozljede koju je vukao više mjeseci, ali uspio je zaigrati. Ne samo to, pamte se četiri zicera, velike prilike koje je promašio.

- Imali smo tri dana za pripremiti se za utakmicu s Hrvatskom tako da sam ja prvi službeni trening imao dan nakon dvoboja s Marokom. Trenirao sam dva dana prije utakmice s Hrvatskom i to je bio moj prvi trening nakon tri mjeseca. Ali sam znao - pobjedio, izgubio ili remizirao - bit ću tamo. Izbornik me treba, momčad me treba, Belgija me treba i ja ću biti tamo - priča Lukaku i nastavlja:

- Igrali smo protiv Hrvatske, bilo je 0:0 i rekao sam si da ima nade. Ušao sam u igru i svi znate kako je utakmica završila, promašio sam četiri čiste šanse. Bog je tako odlučio, nema problema. Ali posljedice svega toga uskoro su krenule, sve moje frustracije izašle su na površinu. Igram nogomet 23 godine i ovo je prvi put da mi se to dogodilo. Prvi put.

Teško se napadač nosi sa svime...

- Nikad nisam razmišljao o depresiji, ali kunem ti se, nakon toga sam otišao na godišnji i tjedan dana plakao svaki dan zato što sam fizički i psihički bio potpuno slomljen - rekao je Lukaku.

FOTO Ovo su najbolji strijelci Hrvatske u povijesti: Znate li tko je na vrhu i tko je tu od aktivnih vatrenih?