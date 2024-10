Dalić jako dobro zna zašto je povukao potez koji je začudio mnoge. Sad će morati dobro odvagnuti

Za dvije utakmice koje u studenom čekaju našu nogometnu reprezentaciju izbornik Zlatko Dalić imat će širi kadar igrača, vraćaju mu se potencijalni bekovi, vraća se i odlični Mateo Kovačić, no u susretu s Poljskom izbornik je dobio novi upitnik. Naime, Dominik Livaković dobio je izravni crveni karton, po nama i mnogima potpuno neopravdano, ali isključen je i sada Dalić zacijelo mora tražiti novo rješenje među vratnicama. Doduše, postoji šansa da Livaković i ne bude kažnjen ako disciplinska komisija procijeni da nije napravio prekršaj. No, prema nekom redovnom ključu, ne budu li nadležni za kažnjavanje procijenili drukčije, za susrete sa Škotskom i Portugalom, u kojima Hrvatska traži prolazak skupine Lige nacija, Dalić će morati posegnuti za novim vratarom. U Varšavi je pomalo iznenadio, očekivalo se da će u tim zadnjim minutama među vratnice Ivica Ivušić, no Dalić je navukao rukavice Nediljku Labroviću.

Iznenađujuće jer Labrović je bio tek na pretpozivu, dobio je poziv tek kad je Dominik Kotarski javio da je ozlijeđen. Usto, Ivica Ivušić dosad je kotirao kao prva zamjena Livakoviću (možda je imao nekih tegoba), no Dalić zna zašto je povukao taj potez. Uostalom, uz sebe na klupi ima dva bivša reprezentativna vratara, Dražena Ladića i Marjana Mrmića, tu mu je i Stipe Pletikosa, također bivši reprezentativni čuvar mreže, i imao je koga pitati za savjet, kao što će s njima lako razgovarati i kada dođu te akcije u studenom te će odlučiti koga će od vratara pozvati za te dvije utakmice te tko će na kraju biti u prvih jedanaest.

Ono što je za Dalića dobro jest to da doista ima širok izbor, na poziciji vratara nismo nimalo "tanki". Dakle, tu su Kotarski, Ivušić i Labrović, koji su i dosad pozivani, no ne bi trebalo zanemariti vratare iz HNL-a jer i tu ima visokokvalitetnih čuvara mreže, prije svega u Ivanu Nevistiću i Ivanu Lučiću, vratarima Dinama i Hajduka.

Dominik Kotarski dosad je bio u sjajnoj formi, sjajno brani u PAOK-u, u šest ligaških utakmica prima pogodak u svakom drugom susretu i prema analizi Sofascore od pet spomenutih vratara najbolje je ocijenjen (u prosjeku 7,47), a po utakmici ima najviše obrana (3,33), u tri od šest utakmica imao je "čistu" mrežu. Da nije bio ozlijeđen, vjerojatno bi ušao nakon isključenja Livakovića. No sad se tek treba u cijelosti oporaviti, a nakon toga je uvijek upitno hoće li odmah ući u vrhunsku formu.

Od tih pet vratara u svojim ligama upravo vratar Augsburga Nediljko Labrović po Sofascoreu ima najslabiju statistiku, u prosjeku prima 2,5 gola po utakmici, nije ni jednom ostao "čiste" mreže. No možda se Dalić odlučiti u vatru poslati njega, a ne Ivušića, koji ipak brani u znatno slabijoj ciparskoj ligi. Od svih pet vratara ima najviše točnih dugih lopti (6,33 po utakmici), ali i najmanje točnih ukupnih dodavanja (17). Ivušić ima 21,7 točnih dodavanja, Kotarski 21, Nevistić 26,5, a Lučić čak 29,1.

Vjerujemo da Dalić ne bi pogriješio da se okrene i vratarima Dinama i Hajduka, Ivan Nevistić i Ivan Lučić u jako su dobroj formi, vratar Dinama brani u Ligi prvaka. I kroz povijest naše reprezentacije gotovo je uvijek bilo vratara ova dva kluba u reprezentaciji, iz Dinama se dobro pamte Ladić, Butina i sad Livaković koji je u međuvremenu otišao iz Maksimira, iz Hajduka je dovoljno spomenuti Gabrića, Pletikosu i Kalinića. No, lako za povijest, ono što je važno je da su Nevistić i Lučić u dobroj formi. Nevistić je doduše primio više pogodaka u prosjeku (1,13) od Lučića (0,43), ali ne svojom krivnjom, čak je puno puta spašavao plave čak i u utakmicama Lige prvaka. Primjerice protiv Bayerna je primio devet pogodaka, ali je uz to imao i deset obrana, četiri je primio u Koprivnici, ali je opet imao veliki broj obrana i spasio od još veće katastrofe.

Gledajući ocjene po Sofascoreu, najbolji je Kotarski s ocjenom 7,47, slijedi Lučić sa 7,07, pa Ivušić (6,90), Labrović (6,72) i Nevistić (6,65). Koga god izabere Dalić, vjerujemo da neće pogriješiti, uostalom nije pogriješio ni iznenadnim uvođenjem Labrovića protiv Poljske, koji je to odradio bez problema.