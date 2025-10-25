Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
JUVENTUS U KRIZI

Zazivaju Tudorov otkaz, a on im je sada oštro odgovorio što misli o tome
VL
Autor
Večernji.hr
25.10.2025.
u 16:11

Uoči ključnog gostovanja kod Lazija koji je na rasporedu u nedjelju od 20.45 sati, trener Juventusa Igor Tudor suočava se s velikim pritiskom nakon niza od sedam utakmica bez pobjede.

Unatoč lošim rezultatima, hrvatski stručnjak na klupi Juventusa je na konferenciji za medije pokazao samopouzdanje i vjeru u preokret.

Na pitanje o svom raspoloženju i strahu od mogućeg otkaza, Tudor je iznenadio optimizmom. 
- Osjećam se odlično. Osjećaj nakon Madrida je pozitivan iako smo izgubili. Postoji želja za radom, da budemo momčad i pokušamo pobijediti -izjavio je Tudor.

Osvrnuo se i na pritisak medija i navijača.
- Strah od otkaza? Iskreno, uživam, lucidan sam i u poteškoćama, ali sve mi je vrlo jasno i to mi daje snagu koju u drugim trenucima ne bih imao. Dodao je kako je momčad spremna za izazov na Olimpicu.
- Momčad je motivirana i željna sutra odigrati dobru utakmicu.

Tudor je komentirao i mladu zvijezdu Kenana Yildiza te ga usporedio s legendarnim Alessandrom Del Pierom. 
- On kao Del Piero? Usporedbe su uvijek osjetljive, to su različite ere. Del Piero je ispisao povijest, Kenan je u prvoj godini u kojoj igra kao pravi protagonist, on je najvažniji igrač u momčadi i uvijek igra sve utakmice.
Naglasio je i izazove s kojima se mladi igrač suočava: 
- Nije lako, jer možda netko počne malo bezbrižnije, pa se tijekom puta osvijesti, druge momčadi primijete opasnosti koje stvara i posvećuju mu više pažnje. Stalnim igranjem i velikim trošenjem normalno je da se malo više muči, boli ga i koljeno: sve je to dio puta.
Ključne riječi
Juventus Igor Tudor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja