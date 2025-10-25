Zazivaju Tudorov otkaz, a on im je sada oštro odgovorio što misli o tome

Unatoč lošim rezultatima, hrvatski stručnjak na klupi Juventusa je na konferenciji za medije pokazao samopouzdanje i vjeru u preokret.

Na pitanje o svom raspoloženju i strahu od mogućeg otkaza, Tudor je iznenadio optimizmom.

- Osjećam se odlično. Osjećaj nakon Madrida je pozitivan iako smo izgubili. Postoji želja za radom, da budemo momčad i pokušamo pobijediti -izjavio je Tudor.

Osvrnuo se i na pritisak medija i navijača.

- Strah od otkaza? Iskreno, uživam, lucidan sam i u poteškoćama, ali sve mi je vrlo jasno i to mi daje snagu koju u drugim trenucima ne bih imao. Dodao je kako je momčad spremna za izazov na Olimpicu.

- Momčad je motivirana i željna sutra odigrati dobru utakmicu.

Tudor je komentirao i mladu zvijezdu Kenana Yildiza te ga usporedio s legendarnim Alessandrom Del Pierom.

- On kao Del Piero? Usporedbe su uvijek osjetljive, to su različite ere. Del Piero je ispisao povijest, Kenan je u prvoj godini u kojoj igra kao pravi protagonist, on je najvažniji igrač u momčadi i uvijek igra sve utakmice.

Naglasio je i izazove s kojima se mladi igrač suočava:

- Nije lako, jer možda netko počne malo bezbrižnije, pa se tijekom puta osvijesti, druge momčadi primijete opasnosti koje stvara i posvećuju mu više pažnje. Stalnim igranjem i velikim trošenjem normalno je da se malo više muči, boli ga i koljeno: sve je to dio puta.