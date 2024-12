VIDEO Žestoko sučeljavanje Usika i Furyja! Britanac priznao da ga je skoro nokautirao

Oleksandr Usik je u njihovom prvome meču svladao Tysona Furyja te tako prvi puta nakon više od dva desetljeća ujedinio sve teškaške titule. Međutim, borci su odradili svih 12 rundi, a Ukrajinac je slavio tek podijeljenom sudačkom odlukom. Ukoliko je postojala ikakva sumnja, takav ishod potvrdio je da će doći do revanša dvojice teškaša, a prije nekoliko je dana potvrđeno da će datum okršaja biti 21. prosinca.

Nakon medijske konferencije objavljen je video kojeg su snimili nakon prvog susreta uoči meča. Gostujući kod promotora Franka Warrena i Alexandera Krassyuka na DAZN-u te su se prisjetili i prošle borbe.

"Mogao me udariti tim udarcem milijun puta i možda ne bih imao posljedica. Tada me je njime pogodio i osjetio sam ga. Za njega je to bilo izvrsno", rekao je Fury, Ukrajinac je dobacio: "Bilo je savršeno, Tyson je bio dobar u bijegu."

"Imao si svoju malu priliku da me nokautiraš i nisi to mogao učiniti, zar ne?", vratio mu je Britanac. "Nisi me mogao sruštiti čak niti kad sam jedva hodao. Pogodio si me s deset udaraca, deset čistih udaraca u bradu. U uzvratu si sj***n." Cijeli razgovor Usika i Furyja možete pogledati OVDJE.