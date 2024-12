Usiku i Furyju bi mogao biti oduzet još jedan pojas! Joshua ponovo može ustati iz pepela

Slavni britanski boksač Anthony Joshua je u rujnu po četvrti puta u svojoj karijeri izgubio meč za jedan od pojaseva teške kategorije, no uskoro bi mu se mogla ukazati nova prilika bez da se mora suočiti s Tysonom Furyjem, Oleksandrom Usikom ili Danielom Duboisom. Mlađi Britanac branit će u veljači IBF-ov pojas protiv Josepha Parkera, a u prosincu će se Usik i Fury suočiti u revanšu.

Dakle, borbe za sve pojaseve su dogovorene, no Joshui bi WBC mogao otvoriti priliku. Ukoliko Usik izgubi, izgledno je da će on i Fury ići na trilogiju. Organizacija ne želi stati na put trećem meču, no isto tako želi da ostatak kategorije napreduje. Zbog toga bi, u slučaju treće borbe organizirali Zhileija Zhanga i Agita Kabayela, a Joshua bi trebao izazvati pobjednika tog meča.

"Nema veće borbe od Furyja i Usika, a ona otvara mogućnosti za budućnost. Zato smo prihvatili da se broj dva i tri i s naše ljestvice bore za interni naslov. Oni će tako ostati aktivni, a u diviziji će se i dalje održavati najveće moguće borbe", rekao je predsjednik WBC-a Mauricio Sulaiman.

Na WBC-ovoj ljestvici, Kabayel je drugi, Martin Bakole treći, a Zhang četvrti. Joshua je šesti, no svaka borba bivšeg prvaka dovoljno je atraktivna da preskoči red. "Joshua apsolutno može izazvati pobjednika meča Kabayel - Zhang. To nam daje mogućnost da i dalje održavamo velike borbe", rekao je Sulaiman.