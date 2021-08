VIDEO Mirno ušetao u trgovinu, a onda napravio nešto što je sve ostavilo bez teksta

Koliko nogomet navijačima može pomutiti razum, svjedoči i sljedeći video koji se dijeli na društvenim mrežama.

Naime, jedan navijač Marseillea, velikog rivala PSG-a, ušetao je jednu trgovinu s dresom na kojem je pisalo "Fuck Messi".

Zatim je nogom razbio dva televizora iz izloga, a video je vrlo brzo postao viralan.

"Messi nije odigrao ni minute u francuskom prvenstvu, a ovi ga već traže", jedan je od komentara.

Navijači Marseillea očito nisu zadovoljni što je njihov rival uspio dovesti Lionela Messija, jednog od najboljih igrača svih vremena.

What has Messi done to Marseille 💀 pic.twitter.com/R8LfPlNQT7