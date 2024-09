VIDEO Golu plavih se divi Europa! Dinamo u katastrofi napravio remekdjelo koje će se pamtiti

Dinamo je u prvome kolu nove sezone Lige prvaka doživio vrlo bolan poraz. Prilikom gostovanja kod velikog Bayerna postao je prva momčad koja je u jednoj utakmici ovog natjecanja primila devet golova, a ujedno je to bio i najteži europski poraz u povijest kluba. Prije toga je tu neugodnu titulu držala utakmica protiv Lyona odigrana još 2011. godine (7:1). Malotko je očekivao da Dinamo može ostvariti pozitivan rezultat, ali jest da Dinamo nastoji što je više moguće izmučiti Bayern. Izvedba plavih na terenu je bila dovoljno loša da pridonese naporima Bavarcima u orkestriranju vlastitog uništenja, a treneru Sergeju Jakiroviću nad vrat nadvije mač otkaza.

Također, malotko je očekivao vatromet na ulasku u drugo poluvrijeme. Igrači plavih u primili tri gola u prvome dijelu i bio je očito da to nije njihova večer. Međutim, bljesak nadahnuća dogodio se u prvih nekoliko minuta, a maksimirski momci, očigledno oduševljeni prilikom da zabijaju u mrežu Bayerna i Manuela Neuera, proizveli su neke od najljepših pogodaka u prvome kolu najvećeg europskog klupskog natjecanja. Analitički servis Opta istaknuo je akciju za prvi pogodak Dinama u 49. minuti nazivajući ga "momčadskim golom večeri".

"Da, izgubili su 9:2, ali Dinamo je postigao momčadski gol večeri u Ligi prvaka. To mu je uspjelo u akciji koja je trajala točno jednu minutu. Sastojala se od 19 dodavanja, uključivala svih 11 igrača, počevši od golmana, a završio ju je napadač Bruno Petković", stoji u objašnjenju uz objavu i grafički prikaz akcije koja je dovela do pogotka Brune Petkovića. Snimku pogotka možete pogledati OVDJE. Kasnije je Dinamo zabio još jedan pogodak, no veselje nije dugo trajalo. Bavarska momčad ponovo je krenula i sve do posljednjeg zvižduka nije stala zabijati.

Yeah, they lost 9-2... but @gnkdinamo scored the team goal of the night in the UEFA Champions League last night.



A move that lasted exactly one minute, contained 19 passes and involved all 11 players, starting with the goalkeeper and finished by striker Bruno Petkovic. 👏 pic.twitter.com/2Mo3FIyLgk