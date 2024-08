ANKETA Ovaj brutalan prekršaj prošao je bez crvenog! Slažete li se s odlukom?

U prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige velški The New Saints pobijedio je litvanski Panevežys rezultatom 3:0. Velik je to korak za aktualne prvake Walesa, ali i njihov nogomet općenito. Ukoliko ostvare plasman u Konferencijske lige postat će prvi klub iz te zemlje koji je uspio doći do nastupa u grupnoj vazi nekog od Uefinih natjecanja.

Uz veliku pobjedu koja ih je The New Saints dovela na prag povijesnog uspjeha, susret će ostati zapamćen i po jednom brutalnom faulu čija se snimka proširila na društvenim mrežama. Nogometaš domaće momčadi, argentinski vezni igrač imena Nicolas Gorobsov, s dvije je nogu, iz skoka ulizao Ryanu Brobbelu.

GALERIJA Znate li tko su ovi nogometaši? Uz njih ste proveli djetinjstvo, a neke ćete sada teško prepoznati

Start je izgledao brutalno, no albanski sudac Eldorjan Hamiti odlučio je pokazati samo žuti karton. Intervenirali su i suci iz VAR sobe te pozvali glavnog suca Hamitija na pregled snimke. Pregledao ju je i odlučio da neće promijeniti svoju neobičnu odluku. Gorobsov je naišao na zgrožene poglede na terenu, ali tri minute kasnije trener ga je odlučio izvaditi iz igre.

Sve se to dogodilo unutar prvih petnaest minuta drugoga poluvremena pri rezultatu 1:0 za velški klub kojeg je golom u 52. minuti postavio Danny Davies.

Gorobsov svakako nije pomogao svome klubu, a četiri minute nakon njegovog izlaska Daniel Williams povisio je vodstvo New Saintsa. Konačan rezultat za visokih 3:0 postavio je Ben Clark pogotkom u prvoj minuti sudačke nadoknade na kraju susreta.

VIDEO Brozović se oprostio od hrvatske reprezentacije! Jedna stvar ga je jako pogodila