Šutalo se konačno snašao u Ajaxu! Nakon brojnih kritika, stigle velike pohvale

Nakon čitave sezone kritika što zasluženih, što pretjeranih, hrvatskih reprezentativni stoper i bivši dinamovac Josip Šutalo (24) konačno je naišao na potporu navijača nizozemskog velikana Ajaxa. Njegova je momčad u utakmici play-offa Europa lige pobjedila poljsku Jagielloniju rezultatom 4:1. Tako su stvorili dobru rezultatsku podlogu za uspjeh u uzvratu na domaćem terenu idućeg četvrtka te praktički osigurali grupu fazu europskog natjecanja.

Premda njegova reakcije kod jedinog gola momčadi s istoka Poljske nije bila idealna, prema svemu ostalome odigrao je izvrsnu utakmicu. Dapače, na valu više dobrih izvedbi, ova je posebno oduševila navijače i nizozozemske novinare. Obzirom da je prošle godine, u sveopćem sivilu Ajaxa koji nije mogao ostvariti dobar rezultat niti u Europi, niti kod kuće, Šutalo kritiziran kao jedan od najvećih krivaca premda je tek stigao toga ljeta, njegove igre i konačno prihvaćanje navijača mogli bi značiti da je konačno došao na svoje u Amsterdamu.

GALERIJA Znate li tko su ovi nogometaši? Uz njih ste proveli djetinjstvo, a neke ćete sada teško prepoznati

Josip Šutalo tijekom sedam utakmica ove sezone nije propustio niti minute. Voetbal International mu je za izvedbu u Poljskoj dao visokih 7.5. Bolje ocijene od njega dobili su Steven Berghuis i trostruki strijelac Chuba Akpom. Koliko je dobro odigrao govore i njegove brojke. Uspješno je odradio svaki start na loptu, a uz to je imao 98 posto točnih dodavanja. Šest puta je protivniku uzeo loptu i presjekao je pet dodavanja.

Body and eyes moving in a different direction before quickly finding Steven Berghuis between the lines.



Sutalo is getting it more, and more, and more, haven't seen him do this ONCE last season! pic.twitter.com/0rUIcME5LC