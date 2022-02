VIDEO Američkog repera snimilil s marihuanom prije nastupa, a već je imao probleme zbog nje

Ovogodišnji Superbowl bio je očarao sve obožavatelje spektakularanim nastupima izvođača van sportskog dijela programa.

Los Angeles Ramsi su u uzbudljivom susretu savladali Cincinati Bengalse i drugi put osvojili prsten, a tijekom poluvremena gledali smo pravi spektakl u kojem su nastupili Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar i 50 Cent.

Osim sjajnih nastupa, publika je primijetila još jednu stvar. Nije tajna da Snoop Dogg voli konzumirati marihuanu, a ovoga ga je puta snimila kamera baš pred sam nastup na velikom sportskom događaju.

Snoop je povukao par dimova, a onda odradio odličan nastup.

Podsjetimo, američki reprer ranije je imao probleme zbog konzumacije 'trave' jer je tvrdio da ima medicinsko opravdanje i recept za njenu konzumaciju, no policija se s time nije uvijek složila. A nakon jedne takve drame je Snoop napisao pjesmu 'My medicine'.

Warming up before going on stage for the Halftime Show. pic.twitter.com/dKs6AAzjK8