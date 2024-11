Večer ludih preokreta: Real pao i u Liverpoolu, nestvaran kraj u duelu bivših prvaka Europe

U derbiju 5. kola nogometne Lige prvaka Liverpool je na Anfieldu pobijedio Real Madrid sa 2-0 ostvarivši i petu pobjedu. "Redsi" nastavljaju nizati pobjede u Ligi prvaka, u petom kolu upisali su i petu pobjedu i jedina su momčad sa 100-postotnim učinkom. Počelo je velikom prilikom za Liverpool već u 4. minuti, pucao je Darwin Nunez, Thibaut Courtois je već bio svladan, međutim s gol linije je "očistio" Ascencio. Nunez je zaprijetio i u 23. minuti, no belgijski vratar je obranio. Real je prvi put zaprijetio u 29. minuti, no Arda Guler nije bio precizan. "Redsi" su poveli u 52. minuti nakon lijepe akcije koju je u pogodak pretvorio Alexis Mac Allister. Real je mogao izjednačiti u 61. minuti nakon što je Andrew Roberston skrivio kazneni udarac. Pucao je Kylan Mbappe, ali je Caoimhin Kelleher obranio njegov udarac.

Devet minuta kasnije jedanaesterac je dobio i Liverpool, no ishod je bio identičan. Mohamed Salah je pucao, ali je pogodio lijevu stativu. Ipak, Liverpool je u 77. minuti praktički osigurao pobjedu protiv večeras lošeg Reala. Cody Gakpo je pratio sjajan centaršut i glavom pogodio za 2-0. Luka Modrić je počeo od prve minute i igrao je do 79. minute.

Idući Dinamov suparnik Celtic je odigrao 1-1 protiv Club Bruggea. Gosti su poveli nakon komičnog autogola Camerona Cartera-Vickersa u 26 minuti. Američki branič je vraćao loptu svom vratara, ali nije uočio kako Kasper Schmeichel nije među vratnicama. Škotski prvak je uspio izjednačiti u 60. minuti golom Daizena Maede. PSV je velikim preokretom u posljednim minutama pobijedio Šahtar sa 3-2.

Gosti su poveli već u osmoj minuti golom Danikla Sikana, a na 2-0 je povisio Oleksander Zubkov u 37. minuti. Jedan od ključnih trenutaka dogodio se u 69. minuti kada su gosti ostali s igračem manje nakon što je isključen Pedro Henrique. Ukrajinci su sve do posljednjih sedam minuta odolijevali napadima, a potom ostali bez svega. Malik Tillman je golovim u 88. i 90. minuti izjednačio, a pobjedu nizozemskom sastavu donio je Ricardo Pepi u petoj minuti nadoknade. Bartol Franjić je za Šahtar, kojeg vodi Marino Pušić, igrao od 71. minute.

Monaco i Benfica su odigrali sjajnu utakmicu, na koncu su gosti slavili sa 3-2. Momčad iz Kneževine je povela u 13. minuti golom Eliessea Ben Seghirija. Vanderson je pucao, Trubin je obranio, no lopta se odbila do Golovina koji je povratnom loptom uposlio Seghira, a ovaj lijepo zabio za 1-0. Izjednačio je Vangelis Pavlidis u 48. minuti, a 10 minuta kasnije Monaco je ostao bez isključenog Sinoga. No i s igračem manje domaćin je poveo u 67. minuti golom Magassa. Benfica je u samoj završnici okrenula rezultat. Cabral je u 84. minuti izjednačio, a pobjedu portugalskom sastavu je donio Amdouni u 88 minuti.

Lille je na gostovanju pobijedio Bolognu sa 2-1. Oba gola za goste zabio je Ngal'Ayel Mukau (44, 66), dok je za talijanski sastav zabio Jhon Lucumi (63). Nikola Moro i Martin Erlić nisu nastupili za Bolognu.

Na ljestvici vodi Liverpool sa 15 bodova, Inter ima 13, a Barcelona i Borussia Dortmund po 12 bodova. Dinamo je na 23. mjestu sa sedam bodova, stepenicu niže je