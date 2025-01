Vatreni se vraća u Hajduk? Posao ide u dobrom smjeru, evo kakva je situacija sa Šegom

Nogometaši drugoplasirane momčadi HNL ljestvice, Hajduka, u ponedjeljak poslijepodne otputovali su u Španjolsku na pripreme za drugi dio sezone. Splitska momčad nalazi se u okolici Alicantea, točnije u La Finca Resortu, luksuznom zdanju koje uključuje hotel s pet zvjezdica, teniske, golf i padel terene, spa centar, vanjski bazen, prostorije za sastanke, nekoliko restorana i još mnogo toga. Pripreme će Hajduk odrađivati na vrlo ugodnoj temperaturi za siječanjski period, budući da je u okolici Alicantea dnevna temperatura između 17 i 22 stupnja.

Trener Gennaro Gattuso na pripreme je poveo 33 igrača, a osim nekolicine juniora nijednog ne možemo nazvati kadrovskim novitetom. Međutim, sportski direktor Francois Vitali naporno radi na dovođenju pojačanja za drugi dio sezone. Jedini igrač za kojeg znamo da nije 'samo' na listi želja, nego za kojeg je poslana i službena ponuda jest 24-godišnji krilni igrač Varaždina Michele Šego, koji je već bio član Hajduka, no nije dobio pravu priliku u prvoj momčadi te je bez odštete pušten Varaždincima. Budući da je prvom dijelu sezone bio vjerojatno i najbolji krilni napadač lige, nije iznenađujuće da ga Hajduk želi u svojim redovima, a po onome što doznajemo pregovori idu u dobrom smjeru i Šego bi trebao postati novi-stari igrač Hajduka.

FOTO Objavljena fotografija Zlatka Dalića nakon operacije, izbornika sada čeka rehabilitacija

Kao što je to bio slučaj prošlog ljeta, i ove se zime 'zakotrljala' priča oko povratka slovenskog reprezentativca Jana Mlakara (26). Otkako je nedodirljivi vođa momčadi Marko Livaja stigao na Poljud, Mlakar je bio jedini igrač koji je koliko-toliko pratio Livajin golgeterski učinak. Pretprošlog je ljeta prodan talijanskom drugoligašu Pisi za 3,5 milijuna eura, a kod legendarnog Pippa Inzaghija ne dobiva minutažu koju bi htio, u sporednom je planu. Prvo je Inzaghi u izjavama isticao da Pisa želi zadržati i igrače iz drugog plana jer se klub bori za ulazak u Serie A i treba širinu, no Talijani ističu da je u slučaju Mlakara došlo do preokreta. Toskanski list Il Tirreno donosi priču prema kojoj je najizglednija opcija za Mlakara odlazak na posudbu u Hajduk.

Treći na listi želja povremeni je hrvatski reprezentativac Nikola Moro (26), koji u redovima talijanskog prvoligaša Bologne ove sezone bilježi oko 40 posto dostupne minutaže. Provjereni talijanski insajder Nicolo Schira objavio je kako je Hajduk zainteresiran za dovođenje More na posudbu, no još nije poznato koliko je Bologna zainteresirana pustiti igrača koji je rođen u Splitu i koji ne skriva svoju ljubav prema Hajduku, iako se u europski nogomet otisnuo iz redova rivala Dinama.

Iz poljudskih kuloara može se načuti kako sportski direktor Vitali ima još neke asove u rukavu, ali ova tri imena trenutačno su najspominjanija u klubu što se tiče zimskog mercata. U službenom pogledu zasad je kod Hajdukova trženja sve tiho, ali oni dobro upućeni tvrde da se radi punom parom za drugi dio sezone.