Hajdukov kapetan na izlaznim vratima Poljuda. Već dugo traje koketiranje za povratak dva imena

Momčad Hajduka jučer je otputovala na pripreme u Španjolsku. Formu za početak drugog dijela sezone Splićani će brusiti u Španjolskoj, točnije u Alicanteu, u kojem bi trebali boraviti do 15. siječnja. Momčad Gennara Gattusa u tom će razdoblju odigrati tri prijateljske utakmice. Na put u Španjolsku nije pošao kapetan Lovre Kalinić (34), koji je ostao u Splitu zbog zdravstvenih problema. Tako su sugerirali iz kluba s Poljuda. Hajdukov vratar mogao bi se momčadi priključiti za nekoliko dana. No odmah se pojavila vijest kako bi Hajdukov vratar mogao napraviti transfer, a u kuloarima se nagađa da bi to mogao biti Gent. Podsjetimo, Kalinić je u tom klubu već bio prije osam godina. Tada su ga Belgijci platili 3,1 milijun eura, a onda su ga, nakon dvije godine, prodali u Aston Villu za šest milijuna eura. Kalinić ove sezone nije u fokusu trenera Gattusa. Nastupio je samo u četiri prvenstvene utakmice i jednom u kupu. Kalinićev ugovor istječe na ljeto i vrlo brzo znat će se hoće li mu Hajduk ponuditi novi ugovor.

Uz Kalinića, s momčadi ne putuje ni mladi veznjak Marko Capan. On će također ostati u Splitu zbog zdravstvenih problema. Inače, Hajduk je u nastavak priprema krenuo prošli petak ujutro. Zadnja tri dana treniraju na Poljudu. Gennaro Gattuso izrazio je zadovoljstvo stanjem svoje momčadi.

– Jako sam zadovoljan. Momci su za vrijeme odmora radili kod kuće. Odradili smo test kondicije, a zatim i prvi trening. Imamo tri tjedna za pripremu utakmice protiv Slaven Belupa. Idemo naprijed – rekao je trener Hajduka.

Prvi Hajdukov protivnik na pripremama u Španjolskoj u četvrtak 9. siječnja bit će njemački trećeligaš VFL Osnabrück. Potom će u finišu priprema bijeli odigrati dva susreta u dva dana. U utorak i srijedu 14. i 15. siječnja Hajduk će prvo igrati s mađarskim prvoligašem Újpestom, a zatim s članom elitne švedske Allsvenskan Elfsborgom.

– U prvoj utakmici svi će igrači dobiti priliku. U druge dvije 14-15 igrača dobit će po 70-75 minuta. Zato smo stavili dvije utakmice jednu za drugom. Idemo na lijepo mjesto čiji su tereni lijepi i infrastruktura dobra. Nadamo se da ćemo “doliti benzina u noge” – najavio je Gattuso.

Na početku priprema okupio je 34 nogometaša. Među njima su bila i petorica juniora – Marino Žeravica, Dmytro Zudin, Marin Ćalušić, Niko Fridl i Branimir Mlačić. Vidjet ćemo koliko će igrača Gattuso povesti u Španjolsku.

Čini se kako u zrakoplovu ipak neće biti nekih novih imena, pojačanja (potencijalnih) koja se provlače kroz medije i kuloare. Već dugo traje koketiranje vezano za povratak Michelea Šege iz Varaždina i povratak napadača Jana Mlakara iz Pise, kojeg trener navodno ne pušta, dok je povratak Ivana Prtajina na posudbu iz Union Berlina otpao. Hajduk će nastavak prvenstva otvoriti na Poljudu, na kojem ga 26. siječnja očekuje sraz protiv Slaven Belupa.