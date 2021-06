Poljaci osvojili veliki bod u Sevilli, nesretni Španjolci promašili i jedanaesterac

U susretu 2. kola E skupine Europskog nogometnog prvenstva Španjolska je u Sevilli protiv Poljske odigrala 1-1 (1-0).

Povela je Španjolska preko Alvara Morate (25), a izjednačenje Poljskoj donio je jedan od najboljih golgetera na svijetu Robert Lewandowski (54). Španjolska u 58. minuti nije iskoristila penal. Kazneni udarac izveo je Gerard Moreno, koji je izborio penal, ali je pogodio stativu.

Španjolci, jedni od favorita za naslov, i drugu utakmicu zaredom kod kuće u Sevilli nisu ubilježili pobjedu, a golom Lewandowskog Poljaci su izbjegli postati druga reprezentacija na EURU koja bi izgubila sve šanse za osminu finala.

Ishod u Sevilli garantira dramu u zadnjem kolu jer su samo Šveđani s četiri boda gotovo sigurni putnici u osminu finala, no mogu biti čak i treći u ovoj skupini.

Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Euro 2020 - Group E - Spain v Poland Soccer Football - Euro 2020 - Group E - Spain v Poland - La Cartuja Stadium, Seville, Spain - June 19, 2021 Spain's Rodri in action with Poland's Jakub Moder Pool via REUTERS/Marcelo Del Pozo MARCELO DEL POZO

Poljaci su protiv Španjolaca odigrali prvo poluvrijeme puno hrabrije negoli Šveđani, ali im je to ipak donijelo samo zaostatak. U 25. minuti filigranska akcija Španjolaca, Morata se ubacio ispred poljskog braniča i zabio, a gol je priznat tek nakon intervencije VAR-a.

Poljaci su u 43. mogli i trebali izjednačiti. Swiderski je potegnuo s 20-tak metara i zatresao vratnicu, a na odbijenoj lopti je prvi Lewandowski, koji ipak ne reagira u skladu sa svojom reputacijom, te iz blizine gađa ravno u vratara Simona.

Ono što nisu uspjeli krajem prvog dijela Poljaci su učinili u 54. minuti, kada je centaršut Jozwiaka dočekao glavom Lewandowski i zabio u sami kut. No, već u narednom Moder je nagazio Morena i nakon provjere VAR-a dosuđen je kazneni udarac. Penal je izveo sam Moreno i pogodio vratnicu, a Morata je odbijenu loptu poslao daleko pored vrata.

Uslijedila je prava navala na vrata Poljaka, ali ni Morata, ni Rodri, a ni Sarabia ne realiziraju izgledne prilike.

Foto: DAVID RAMOS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Euro 2020 - Group E - Spain v Poland Soccer Football - Euro 2020 - Group E - Spain v Poland - La Cartuja Stadium, Seville, Spain - June 19, 2021 Spain's Gerard Moreno in action with Poland's Tymoteusz Puchacz and Wojciech Szczesny Pool via REUTERS/David Ramos DAVID RAMOS

Dan ranije Švedska je u Sankt Peterburgu pobijedila Slovačku sa 1-0, a jedini pogodak postigao je Emil Forsberg u 77. minuti iz penala.

Na tablici E skupine vodi Švedska sa četiri boda, druga je Slovačka sa tri, Španjolska ima dva na nakon dva remija, dok Poljska ima jedan bod. U zadnjem kolu 23. lipnja igraju Švedska - Poljska, te Slovačka - Španjolska.

ŠPANJOLSKA - POLJSKA 1-1

Strijelci: 1-0 Morata (25), 1-1 Lewandowski (54)

Pred 12.500 gledatelja na stadionu Cartucha sudio je Orsato iz Italije.

ŠPANJOLSKA: Simón - Llorente, Laporte, Torres, Alba - Rodri, Koke (Sarabia 68), Pedri - Gerard Moreno (Fabián 68), Álvaro Morata (Oyarzabal 87), Olmo (Torres 62)

POLJSKA: Szczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek (Dawidowicz 85) - Jozwiak, Puchacz, Moder (Linetty 85), Klich (Kozlowski 55), Zielinski - Lewandowski, Swiderski (Frankowski 68)

