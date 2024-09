VIDEO Peternac: Mamić je forsirao razvoj mladih igrača. Kod Baturine je to stalo i zato kasni

Dinamo u utorak otvara natjecanje u novome izdanju Lige prvaka. Pred plavima je bavarski gorostas Bayern u čijoj će Allianz Areni hrvatski prvak gostovati. Tamo dolaze nakon šokantnog poraza od Hajduka u derbiju 6. kola HNL-a koji ih je ostavio na trećoj poziciji uoči početka važnim utakmicama natrpanog perioda. Dinamo ima izvrsnu momčad, no igra u derbiju kazala je da postoje rupe u pristupu koje će Sergej Jakirović morati sanirati kako bi osigurao novu obranu naslova i kompetitivnost u najvišem razredu europskog klupskog nogometa. Sva ta i druga pitanja je u studiju Večernjeg lista sa Željkom Jankovićem komentirao bivši igrač i nekadašnji pomoćni trener Dinama, Alen Peternac.

"Turbulentno od samog početka. Nakon svih turbulencija i prozivki u Hajduku. Ranjeni lav je najopasniji. Gattuso je odlično pripremio momčad i izolirao momčad od pritisaka. Hajduk je odlično odigrao. Nisu dozvoljavali Dinamu da se razigra. Žao mi je starta Dinama. Ako Hajduk dolazi tako ranjen, žao mi je da nisu napali kao zadnjih 20. Raniji gol bi ih skroz smirio. Prvo poluvrijeme je bilo odmjeravanje. Hajduk je dobro stajao, a Dinamovi napadi su bili jalovi. Hajduk je pratila i sreća. Povijesna i dobra pobjeda za Hajduk", rekao je Alen Peternac.

"Naučili smo Marka Livaju da zabija golove. Prošla sezona je bila lošija, ali Gattuso ga je uspio vratiti. Dobio ga je da trči i bori se. Vidi se da je mršaviji u licu i tijelu i spreman sto posto. Može trčati i vidjeli smo u koliko golova sudjeluje", rekao je pa se s daškom optimizma osvrnuo na prvu utakmicu Lige prvaka: "Liga prvaka. To je plus za sve nas navijače i Hrvatsku. Ne možemo se mjeriti s Bayernom, ali uvijek možemo dobro odigrati. Razne smo pobjeđivali, ali Bayern je bolji i sada odlično izgleda. Sigurno su željni dobrih rezultata od prošle godine. Bit će teško, ali možda se nešto dogodi kao Dinamo - Hajduk."

"Naravno da se uvijek čeka Liga prvaka. Uvijek govorimo da smo koncentrirani na ovu koju igramo, ali uvijek je u podsvijesti. Kada krene utakmica kao igrač si samo u tome i koncentriran. Nema straha. Čak je i dobra ta pozitivna trema, ali čim počne to se zaboravi", rekao je bivši napadač Dinama.

"Ne vidim ništa pozitivno od poraza od Hajduka. Bilo bi bolje za samopouzdanje i svaka pobjeda je bolja od poraza. Dobro je rekao Jakirović da je dobrodošao šamar da se mobiliziraju, ali mislim da je pobjeda ipak bolja", rekao je Peternac o komentaru Sergeja Jakirovića nakon utakmice pa dodao: "Hrvatska ovisi novčano o Ligi prvaka i prodaji igrača. Lijepo je vidjeti Dinamo u toj tablici. Vidjet ćemo kako će to biti. Vjerujem da je to tek početak i da će sve više biti utakmica u budućnosti te da će zarada također rasti."

"Dok sam bio u Dinamu fokus je na HNL-u. Moraš uzeti prvenstvo. Europa je plus. Bildanje momčadi kroz Europu je stvorilo Dinamo s gardom. Imidž se bilda kroz vrijeme i sve rezultate. To nedostaje Rijeci, Hajduku i Osijeku. Žao mi je što smo olako popustili. Hajduk i Rijeka su imali dobru priliku. Šteta za hrvatski nogomet da se toliko Dinamo odlijepio od ostalih ekipa. Bit će to teško izbalansirati", kazao je Peternac.

"Olimpija je Rijeku dobila s igračima koji su prošli HNL i nisu valjali. Primjerice Cordoba protiv Hajduka. Na poluvremenu ga vadimo i odjednom ne valja. Nemamo strpljenja s igračima, takav je mentalitet. Naša struka treba više raditi. Igrača treba pustiti da se privikne, dati mu samopouzdanja i prepoznati ih. Trener Olimpije je sjajno posložio momčad i dao im samopouzdanje. On je jedan od boljih trenera na ovim prostorima i pokazuje što znači struka", rekao je o šokantnom porazu Rijeke od Olimpije rezultatom 5:0.

"Bio sam u procesu Baturininog stvaranja u Dinamu. Za vrijeme Mamića se poticalo razvijanje mladih igrača. Kod Baturine je stalo. Bile su smjene četiri trenera. Oni su više išli na sigurnost i nisu imali prostora da s njime krenu i da mu se da značajnija uloga. Mamić je forsirao taj razvoj, ali od kad nema njega nema tog procesa", komentirao je Peternac sporost i zastajkivanje u razvoju Martina Baturine.

"Marko Marić je dokazao da zna svoj posao. Prije je bio kao pomoćni trener, otišao van pa došao u školu nogometa. Apsolutno predan nogometu. Sad kao sportski direktor radi dobre rezultate i uzeo je dobre igrače. Ima ideje i plus je veliki za Dinamo. Odličnu je klupu napravio za Dinamo. Na svakoj poziciji imaju dva igrača i trebat će im svi za Ligu prvaka, HNL i Kup. Težak je to ritam i svaki igrač je bitan. Klupa Dinama je sjajna i svatko svakog može zamijeniti. Mislim da pozicijski Dinamo ima dovoljno širok raspon igrača, ali tu je stvar trenera i kako ih rotora, drži u formi", rekao je o novom sportskom direktoru maksimirskog kluba.

"Za Dinamo je važan jak Hajduk i Rijeka. Odmah je veća zarada, veća gledanost i čak su se gledale utakmice za ispadanje. Jedino tako možemo poboljšavati našu ligu. Kroz strpljenje trenerske struke, povećanje gledanosti te izgradnju stadiona i kampova. Obzirom na rezultate Dinama i reprezentacije zavrijedili smo jedan normalan stadion", zaključio je Alen Peternac.

