Rijeka je prodala puno igrača, doživjela debakl u Ljubljani, a vodeća je u HNL-u. Ovo je pozadina priče

Nakon kompletiranog šestog kola HNL-a na samom vrhu ljestvice je iznimno napeto. Rijeka, Hajduk i Dinamo nalaze se tamo unutar samo jednog boda razlike, a na vrhu je Rijeka. Klub koji se nerijetko pored rivalstva Dinama i Hajduka nekako stavlja u drugi plan i dalje ostaje u dobroj prilici po pitanju borbe za naslov te ima puno bolji ulazak u sezonu nego što to narativ među ljubiteljima nogometa sugerira. Taj narativ uvelike je pogoršala utakmica protiv Olimpije u uzvratu play-offa Konferencijske lige kad je u Ljubljani slovenska momčad slavila s visokih 5:0, no već smo i tada pisali da je to jednostavno bila jedna luda iznimka te da je, ako taj dvoboj isključimo iz izračuna, Rijeka ove sezone pokazivala vrlo dobre igre na terenu.

Kao što je to uvijek slučaj s Rijekom, riječ je o klubu koji mora prodavati igrače da bi preživio i zatvorio budžet. Tako su ovog ljeta prodani važni pojedinci poput Marka Pjace, Nediljka Labrovića, Veldina Hodže, Franje Ivanovića, otišao je i Jorge Obregón, a iz kluba su otišli i iskusni stoperi poput Mateja Mitrovića i Emira Dilavera. Međutim, ne može se to smatrati nekim katastrofalnim egzodusom budući da su na gotovo svim tim pozicijama dovedene vrlo dobre zamjene.

Hodžu je na poziciji "osmice" zamijenio povratnik u HNL Amer Gojak, Ivanovića i Obregóna su u napadu zamijenili iskusne "devetke" Komnen Andrić i Stipe Perica, iskustvo Mitrovića i Dilavera je u zadnjoj liniji nadomjestio Ante Majstorović, dok su zamjene za Pjacu i Labrovića pronađene unutar kadra; Labrovića je zamijenio Martin Zlomislić, dok je Pjacu na krilu zamijenio sjajni i potentni Niko Janković koji je ovog vikenda u 1:0 pobjedi protiv Gorice zabio projektil koji je već sad kandidat za pogodak sezone.

Uz sve to, Rijeka je uspjela i zadržati nekoliko pojedinaca za koje je bio vrlo velik interes na tržištu, prvotno Marca Pašalića i Tonija Fruka, a potom i važne pojedince poput Ivana Smolčića, Nike Galešića i Lindona Selahija. Sa svim tim na umu, priče o "raspadu momčadi" nisu toliko istinite ako se situacija pogleda malo dublje i detaljnije.

Jedina velika greška u Rijeci je ove sezone bio tajming otkaza Željku Sopiću na mjestu trenera, taman prije okršaja s Olimpijom. Sopić je dokazao da iz ove momčadi može izvući maksimum. Međutim, nije od toga daleko ni novi trener, legenda Rijeke Radomir Đalović koji je održao energiju u momčadi te održao i Sopićev 4-1-4-1 sustav unatoč kadrovskim promjenama. Prema onome što doznajemo, igrači Rijeke jako vole Đalovića i spremni su se "bacati na glavu" za njega i njegove zahtjeve.