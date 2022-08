UŽIVO Bezidejno. Rijeka se boji, Varaždin pokušava bezuspješno.

NAJAVA

Rijeka već četiri utakmice u nizu ne zna za pobjedu, momčad su sasjekle ozljede, a loši rezultati poljuljali su i samopouzdanje u momčadi koju odnedavno vodi Fausto Budicin. 'Varaždin ima pozitivan ulazak u sezonu, to je momčad koja igra poletno i napadački te ima puno igrača željnih afirmacije. Očekuje nas zanimljiva utakmica i dobar protivnik. Za izlazak iz krize tražimo dobru predstavu popraćenu dobrim rezultatom. Ako želimo uspješno igrati protiv Varaždina, trebamo maksimalno spremne igrače. Tu imamo problemčića, ali nadam se da ću uspjeti izabrati one koji su najspremniji za dobar rezultat', kaže Fausto Budicin uoči susreta s Varaždinom. 'U Rijeci se promijenila ekipa i njima možda treba malo vremena pa će opet biti dobri. Liga je izjednačena i svako može svakoga dobiti, sve su utakmice zanimljive. Ne želim ulaziti u probleme protivnika, mi imamo svoje probleme koje trebamo rješavati. Mi ćemo se pokušati nametnuti, prikazati dobar nogomet i da se samo ne branimo. Cijenimo i poštivamo Rijeku i uopće ne razmišljam da su oni u nekim problemima. Normalno je da u početku, dok promijeniš puno igrača, dođe malo do problema. Mi ćemo se potruditi da u ovoj utakmici dođemo do pozitivnog rezultata, kazao je trener Varaždina Mario Kovačević.