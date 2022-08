Mrmić: Čačić je dobar šef, sve sistematski radi i previše ga se kritizira

Dinamo je napravio velik posao, vjerujemo da će ga raditi i dalje. Plavi su sve ciljeve koje su dosad mogli ostvariti – ostvarili. Čak i više od toga, osnovni cilj bio je ulazak u skupinu Europske lige, to su imali već nakon prolaska Ludogoreca, no onda su protiv Bodø/Glimta napravili iskorak i otišli su u skupinu Lige prvaka. Uz to, uvjerljivi su i u domaćoj ligi, rezultati su odlični, plavi su prvi, dobili su dva derbija, protiv Hajduka slavili su s 4:1, protiv Osijeka 5:2.

Rugali su se Čačiću

I kad smo već kritizirali igru Dinama kad ona doista i nije bila na pravoj razini, sada treba pohvaliti plave. I nadasve trenera Antu Čačića – tom stručnjaku rugali su se da je TV mehaničar, publika ga nakon imenovanja baš nije prigrlila, bio je pod pritiskom, a napravio je sve sjajno.

U posljednjih pet kola prošlog prvenstva "izvadio" je plave i već dva kola prije kraja slavio se novi naslov prvaka, tada je u Šibeniku bila ludnica. I sada je taj njegov Dinamo pokazao da je prava momčad, a Čačić svojim potezima pokazuje da zna svoj posao.

Kad je u susretu s Bodø/Glimtom izvadio Špikića i Baturinu, a plavi počeli nakon toga loše igrati, već su krenule kritike na njegov račun. No, ispostavilo se da je od šest izmjena koje je napravio, četiri morao napraviti zbog teškoća koje su imali igrači, na kraju je sve napravio dobro i Dinamo je otišao u Ligu prvaka, gdje će u skupini igrati s Milanom, Chelseajem i Salzburgom.

No, kakav je Čačić kao trener, kakav je šef, pitali smo Marjana Mrmića, bivšeg reprezentativca koji je Čačiću bio pomoćnik dok je današnji trener plavih bio izbornik naše reprezentacije.

– Reprezentacija je tada bila baš dobra, svi su rekli da smo tada igrali najbolji nogomet. I igrali smo odlično na Europskom prvenstvu u Francuskoj, ispali smo od Portugala na nesreću golom Quaresme, imali i prilika vratiti se, ma baš smo nezasluženo ispali. A gospodin Čačić bio je baš dobar šef, radi jako sistematično, priprema svaki trening, priprema utakmice, s njim imam jako dobra iskustva – kaže nam Marjan Mrmić, sada pomoćnik aktualnog izbornika Zlatka Dalića, s kojim se polako okreće prema utakmicama Lige nacija, s Danskom i Austrijom.

Kako vam izgleda današnji Dinamo pod Čačićevom trenerskom palicom?

– Pretjerane su bile kritike na račun igre Dinama i trenera Čačića, pa na početku sezone nitko nije u idealnoj formi, a sad je Dinamo napravio novi povijesni rezultat. Ponovno je jedini naš klub koji će igrati jesen u Europi i svaka im čast na tome. Dinamo ima kontinuitet i u Hrvatskoj i u Europi, pa neke zemlje samo će na TV-u gledati Ligu prvaka.

Igrači Dinama govorili su nam kako im je Čačić u završnici prošlog prvenstva donio mirnoću, napunio ih samopouzdanjem, a očito je da to drži i sada u plavoj svlačionici.

– Vjerojatno ih je smirio kad je trebalo, pitanje je bi li osvojili naslov jer svi konkurenti bili su u igri, iskoristili su to što je Dinamo igrao u Europi i trošio se više od ostalih u HNL-u. Na kraju je Dinamo zasluženo osvojio naslov, sad nas dostojno predstavlja u Europi. Vjerujem da u ovoj skupini Lige prvaka neće biti samo prolaznik, uz još pokoje pojačanje ima šanse nešto napraviti – zaključio je nekadašnji Čačićev pomoćnik Marjan Mrmić.

Pametno rotira momčad

Dosadašnjim rezultatima s plavima Čačić si je valjda "kupio" mir, koliko je to uopće moguće u Dinamu. No, sve više mu se vjeruje, sve je manje zvižduka u Maksimiru kad ga se predstavlja.

Čačić je imao drukčiju strategiju od brojnih trenera po Europi koji su odgađali domaće utakmice. On je odlučio do kraja momčad naviknuti na to da se utakmice igraju svakih nekoliko dana, svježinu im čuva tako da uvijek rotira nekoliko igrača, neki preskoče pokoju utakmicu, neki odigraju pola sata ili sat vremena, i ta računica pokazala se kao dobitna.

Naravno da će sada biti još teže, Milan, Chelsea i Salzburg jaki su suparnici u Ligi prvaka, sam je rekao da je Liga prvaka određena patnja jer iskusio je to s plavima i prije deset godina, kada nije osvojio ni jedan bod. Još mora jednako dobro kao dosad ploviti domaćim prvenstvom. No, Čačić je pokazao da se zna nositi s takvim izazovima te možemo i njemu i Dinamu samo poželjeti da nastave kao što su počeli.

>> Pogledajte slavlje Dinamovih igrača u svlačionici nakon što su izborili plasman u Ligu prvaka