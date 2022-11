UŽIVO Slabašni domaćin Katar traži svoju šansu protiv poljuljanog Senegala (0:0)

Iako je kapacitet stadiona 44 tisuće gledatelja, nije baš prevelika gužva unatoč tome što igraju domaćini.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Qatar v Senegal - Al Thumama Stadium, Doha, Qatar - November 25, 2022 Qatar fans inside the stadium before the match REUTERS/Amr Abdallah Dalsh Photo: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS