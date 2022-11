Kladionice nakon trijumfa Brazila još sigurnije u pobjednika SP-a, evo kako stoji Hrvatska

Već prije Svjetskog prvenstva u Kataru, krenula su nagađanja kladionica o tome tko će odnijeti titulu svjetskog prvaka.

Brazilci su i uoči SP-a kotirali kao najveći favoriti, a nakon impresivne predstave u četvrtak navečer kada su pobijedili Srbiju 2:0, sada je koeficijent na njih da će osvojiti naslov tek 3,30.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Brazil v Serbia - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 24, 2022 A Brazil fan displays a replica trophy in the stands before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Iza Seleca su Francuska, Španjolska i Engleska s koeficijentom 7,50.

Zanimljivo, unatoč šokantnom porazu od Saudijske Arabije, kladionice i dalje u užem krugu favorita vide Argentinu, na koju je koeficijent 10,0 da će postati svjetski prvak.

Na Hrvatsku je koeficijent 65 dok sinoć poražena Srbija ima koeficijent 125.

Najmanje izgleda za podizanje trofeja prema analitičarima imaju Katar i Kostarika s koeficijentom 999.

Tko će osvojiti Svjetsko prvenstvo u Kataru? Brazil 14,60% +

Francuska 8,98% +

Argentina 4,53% +

Hrvatska 53,50% +

Španjolska 6,31% +

Engleska 5,27% +

Njemačka 3,14% +

Nizozemska 1,55% +

Portugal 2,13% +

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista

>> VIDEO: Kladionice Vatrenima daju manje od 2% šanse za osvajanje Svjetskog prvenstva u Kataru