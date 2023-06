Dalić: Najbolja Hrvatska ikad i možda najveća pobjeda u povijesti! A sudac je radio ciljano, poludio sam

Hrvatska je u finalu Lige nacija nakon čudesnog preokreta koji su izabranici Zlatka Dalića kreirali u Rotterdamu protiv Nizozemske te nakon što su gubili 1.0, na krilima nepoderivog kapetana Luke Modrića proslavili pobjedu 4:2, uz više od 15 tisuća hrvatskih navijača na tribinama. Njima je izbornik posvetio i ovu pobjedu te najavio da u nedjelju konačno idemo po zlato na velikom natjecanju, nakon što je Hrvatsku već odveo do srebra i bronce na dva uzastopna Mundijala.

Koji je plan za utakmicu u nedjelju i hoće li biti iznenađenja u prvih 11? Sprema li se Hrvatska i za zadnju utakmicu kapetana Luke Modrića? U Rotterdamu je pred novinare izašao Zlatko Dalić koji je pretresao dojmove, najavio finale, ali i dugo prepričavao emotivne, ključne trenutke povijesne večeri. Naglasio je da je ovo vrhunac generacije koja je sinoć odigrala možda i najbolju utakmicu u povijesti hrvatske reprezentacije.

Današnji trening je odgođen, igrači su nakon 120 minuta nogometnog ludila dobili poštedu.

11:00 – Dalić će malo zakasniti na presicu, očekuje se njegov dolazak...

11:05 – Presicu je Dalić otvorio kratkim izvještajem stanja u momčadi.

– Potrošili smo se, nije moglo biti drukčije u ovako teškoj utakmici. Osam dana odlično smo trenirali i radili na jako visokom nivou. Kazao sam da je Liga nacija loše natjecanje i da nam stvara probleme, tako je bilo na početku, a onda smo prošli naš križni put i došli ovdje gdje smo sada. A nalazimo se na vrhuncu, ova momčad je dosegnula vrh i sinoć je odigrala možda i najbolju utakmicu u povijesti hrvatske reprezentacije! Hvala svima na događaju koji smo imali, na svemu što se jučer dogodilo. Bilo je više od 20 tisuća Hrvata, nosili su nas, navijali i ja sam vječno zahvalan svima koji vjeruju u nas.

11:15 – Hrvatska je šest puta igrala produžetke na velikim natjecanjima i šest puta ishod je isti. Neslomljiva Dalićeva momčad pobjeđuje i nakon 120 minuta izgleda bolje nego na početku utakmice.

– Ovo je nestvarno, nemam riječi i sve što kažem bit će premalo da pohvalim svoje igrače i njihovu posvećenost poslu koji rade i hrvatskoj reprezentaciji. Ne razmišlja se ovdje o transferima. I nisu to produžeci na bilo kakvim turnirima, ovo je vrh, Svjetsko prvenstvo i Liga nacija. Ova grupa igrača sve je pobijedila, naplatili su naš odnos, rad i povjerenje. Primili smo gol u 96. minuti, a tada smo dobili još veću volju i želju za pobjedom. Perišić je trčao do igrača i vikao da se smire i da sigurno prolazimo, vjerovao je da će biti dobro. Vjerujemo u ovo što radimo i znamo da ne može biti loše.

11:30 – Posebno se Dalić osvrnuo na suđenje, bio je ogorčen i nastavio je priču koju ističe još od SP-a u Kataru o podcjenjivanju Hrvatske...

– Svi ste bili iznervirani i zaista je sudio loše. Produžio je prvi produžetak za dvije minute, a prvo je kazao da nema ništa... Poludio sam, bila je odluka kod kornera Nizozemske, to me izbacilo skroz. Nema opet respekta prema nama, i zato sam rekao FIFA-i da ja neću glasati za igrača godine. Bilo je ciljano i to je bilo očito. Četvrti sudac pitao je koliko će produžiti, a ovaj je odgovorio tek – ništa. A onda, dvije minute. Poništio je peti gol, predivan gol, a pokazao je već na centar, nije dignuo ruku za zaleđe. Poništiti takav gol, stvarno šteta