UŽIVO Beljo nije pogodio iz sjajne situacije za Dinamo, Boysi neumorno navijaju (0:0)

Žuti karton za Belju zbog prigovora.
Hoxha je dobro ubacio, Beljo se našao na pravom mjestu i pucao glavom, no brani to Ellborg.
Mišić je pucao s 17-18 metara, ali ide to pokraj gola.
Žuti karton za Busuladžića.
Zajc je upropastio izglednu priliku, pretjerao je s driblingom i nije uspio pucati.
Nevistić brani prvi pokušaj Šveđana.
Počela je utakmica u Švedskoj.
MALMÖ: Ellborg - Stryger, P. Jansson, Rosler, Busanello - Bolin, Lewicki, Rosengren, Busuladžić - Hakšabanović, Ekong
DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Hoxha
Pogled na poredak Europske lige trenutno je vrlo lijep.
TV-prijenos je na kanalu Arenasport 1. Koeficijent na Malmo je 3.10, na neodlučen ishod 3.50, a na Dinamo je 2.55.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos utakmice 3. kola Europske lige u kojoj Dinamo gostuje u Švedskoj, gdje gra protiv Malmöa. Plavi nakon pobjeda protiv Fenerbahčea i Maccabija iz Tel-Aviva traže novu pobjedu na nezgodnom terenu.
Želite prijaviti greške?
