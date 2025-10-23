UŽIVO Beljo nije pogodio iz sjajne situacije za Dinamo, Boysi neumorno navijaju (0:0)

EUROPSKA LIGA

Vatreni igrao u pobjedi Bologne, naš talent poražen kod francuskog velikana

Lyon je na svom terenu slavio sa 2-0 protiv Basela. Strijelci za francuski sastav su bili Corentin Tolisso (3) i Afonso Moreira (90). Teo Barišić nije igrao za Lyon, dok je Marin Šotiček u gostujućem sastavu igrao do 72. minute