MALMO - DINAMO

UŽIVO Beljo nije pogodio iz sjajne situacije za Dinamo, Boysi neumorno navijaju (0:0)

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Christian Ornberg/PIXSELL
23.10.2025. u 21:34
Utakmicu 3. kola Europske lige između švedskog Malmoa i Dinama pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
MALMÖ
0-0
DINAMO
Europska liga - 3. kolo, 21.00, Eleda Stadium, Malmö, Švedska
Žuti karton
24' (Žuti karton )

Žuti karton za Belju zbog prigovora. 

17'

Hoxha je dobro ubacio, Beljo se našao na pravom mjestu i pucao glavom, no brani to Ellborg. 

11'

Mišić je pucao s 17-18 metara, ali ide to pokraj gola. 

Žuti karton
7' (Žuti karton )

Žuti karton za Busuladžića.

5'

Zajc je upropastio izglednu priliku, pretjerao je s driblingom i nije uspio pucati. 

4'

Nevistić brani prvi pokušaj Šveđana. 

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica u Švedskoj. 

SASTAVI

MALMÖ: Ellborg - Stryger, P. Jansson, Rosler, Busanello - Bolin, Lewicki, Rosengren, Busuladžić - Hakšabanović, Ekong

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Hoxha

LJESTVICA

Pogled na poredak Europske lige trenutno je vrlo lijep.
 

Tablice omogućuje Sofascore
GDJE GLEDATI?

TV-prijenos je na kanalu Arenasport 1. Koeficijent na Malmo je 3.10, na neodlučen ishod 3.50, a na Dinamo je 2.55.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos utakmice 3. kola Europske lige u kojoj Dinamo gostuje u Švedskoj, gdje gra protiv Malmöa. Plavi nakon pobjeda protiv Fenerbahčea i Maccabija iz Tel-Aviva traže novu pobjedu na nezgodnom terenu.

DE
Dex
20:16 23.10.2025.

Hendikep na Dinamo je pravi poklon

