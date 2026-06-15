Ukradene Tuchelove tajne uoči okršaja s Hrvatskom, a kuhar je imao problema zbog spornih noževa

Dolazak engleske reprezentacije u njihovu bazu za Svjetsko prvenstvo u SAD obilježio je incident koji više podsjeća na scenarij kriminalističkog filma nego na uvertiru u najveći nogometni turnir. Pri transportu opreme iz pripremnog kampa na Floridi u Kansas City, gdje je smješten Swope Soccer Village, ukraden je velik dio pošiljke.

Sporni kuharovi noževi

Lopovi su odnijeli kopačke nekih od najvećih zvijezda, uključujući kapetana Harryja Kanea i Judea Bellinghama, ali i službene lopte prvenstva te, što je možda i najviše zabrinulo stručni stožer, taktičke materijale izbornika Thomasa Tuchela. Reprezentativni kuhar imao je problema na željezničkom kolodvoru jer mu nije bilo dopušteno ukrcati se u vlak zbog kuhinjskih noževa koje je nosio sa sobom.

Engleska reprezentacija smještena je u resortu The Inn at Meadowbrook, kompleksu uređenom u engleskom stilu južno od grada. U subotu ujutro su prvi put trenirali u trening-centru Swope Soccer Village, otprilike pola sata vožnje od središta Kansas Cityja, pred oko 300 lokalnih gledatelja. No već prve večeri u novoj bazi cijelo područje, uključujući i engleski kamp, primilo je hitno upozorenje na mobilne telefone. Grad na granici saveznih država Kansas i Missouri pogodilo je snažno nevrijeme praćeno brojnim udarima munja, snažnom grmljavinom, obilnom kišom i olujnim vjetrom. U upozorenju je stajalo: Leteći predmeti mogu biti smrtonosni za osobe koje se nalaze na otvorenom bez zaklona.

Tijekom treninga jedina briga bila je jesu li Harry Kane i suigrači nanijeli dovoljno kreme za sunčanje. No situacija se ubrzo potpuno promijenila. Upozorenje je građanima savjetovalo: Radi vlastite sigurnosti premjestite se u unutarnju prostoriju na najnižoj etaži zgrade.

Engleska reprezentacija poslušala je preporuke te je ostala u zatvorenom prostoru. Momčad je odradila tako trening u kampu Sporting KC-a, udaljenom oko 11 kilometara od hotela u kojem je smještena tijekom Svjetskog prvenstva.

Zanimljivo je da je Tuchel​ za vrijeme priprema organizirao veliki roštilj na koji su pozvane obitelji i prijatelji igrača, dao im je neuobičajeno puno slobodnog vremena da uživaju u onome što je nazvao “odmorom”, a zvijezde poput Marca Guehija viđene su kako se opuštaju na plaži ili susreću s obitelji u lokalnim kafićima. Harry Kane i Jordan Pickford, strastveni golferi, čak su iskoristili slobodno vrijeme za partiju s profesionalcem Brooksom Koepkom.

Tuchel uoči utakmice protiv Hrvatske ima nekoliko slatkih briga. Najveća je briga oko pozicije “desetke”, gdje se za mjesto bore Jude Bellingham i Morgan Rogers. Druga velika nepoznanica je stoperski par. Mnogi su očekivali da će Marc Guehi, nakon sjajnog Eura 2024. i transfera u Manchester City, biti neizostavan član prve postave. Međutim, u posljednjoj provjeri Tuchel je prednost dao dvojcu John Stones – Ezri Konsa. Iako je Stonesova sezona bila isprekidana ozljedama, njegovo međunarodno iskustvo je neprocjenjivo – započeo je posljednjih 12 utakmica Engleske na svjetskim prvenstvima. Čini se da Tuchel preferira fizički dominantniji par, s obzirom na to da su Stones i Konsa viši i snažniji od Guehija.

Na desnom krilu situacija ovisi isključivo o fizičkoj spremi Bukaya Sake. Igrač Arsenala stigao je na prvenstvo s posljedicama ozljede mišića koja ga je mučila na kraju sezone. Tuchel je svjestan da će ga morati pažljivo koristiti, a utakmica protiv Kostarike, u kojoj je od prve minute zaigrao Noni Madueke, pokazala je da ima puno povjerenje u njegovu zamjenu. Bez obzira na početnih jedanaest, Tuchel je uvjeren u snagu cijele momčadi. Najavio je kako planira rotirati igrače tijekom grupne faze, ne samo zbog napornog rasporeda vrućine i nadmorske visine već i kako bi svim igračima pokazao da im vjeruje.

– Imamo 26 stopostotno predanih igrača koji znaju svoje uloge i spremni su se podrediti timskom duhu – poručio je njemački strateg.

Tuchelov oprez nije vezan samo za snagu protivnika, već i za uvjete u kojima će se igrati. I sam je izrazio zabrinutost zbog lošeg stanja terena na kojima će se odigravati utakmice. Njegove strahove potvrdio je i novinar Sky Sportsa, Dougie Critchley, koji je poslao dramatično upozorenje.

Ugrožavaju karijere igrača

– Imali su godine da se pripreme za Svjetsko prvenstvo, sve resurse na raspolaganju da ono bude uspješno i ovo je stvarno razočaravajuće. Oni ugrožavaju karijere igrača – napisao je Critchley, ističući da su brojni travnjaci u “užasnom stanju”.

Unatoč svim izazovima, od krađe opreme do loših terena i pritiska javnosti, krajnji cilj Thomasa Tuchela ostaje nepromijenjen. Od svog prvog dana na klupi govori o ambiciji da Engleskoj donese “drugu zvijezdu na dres” i od tog cilja ne odustaje. Iako javno umanjuje ulogu favorita, unutar momčadi gradi pobjednički mentalitet.