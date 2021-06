UEFA ima plan ako Britanci ne promijene pravila o karanteni, finale će biti blizu Hrvatske

UEFA ima plan za nepredviđene situacije da zamijeni Wembley kao domaćina finala EURA, osim ako se Velika Britanija ne složi da izuzme strane navijače od pravila o obaveznoj desetodnevnoj karanteni, priopćeno je u petak iz Nyona.

Organizatori turnira pregovaraju s vladom Velike Britanije otkako je odgodila planove za ukidanje ograničenja COVID-19 21. lipnja.

Londonski stadion trebao bi biti 11. srpnja domaćin finala EURA koje se prvi put održava u 12 gradova diljem kontinenta, kao i za oba polufinalna susreta.

"Uvijek postoji plan za nepredviđene situacije, ali uvjereni smo da će se tjedan s finalom i polufinalima održati u Londonu", navodi se u UEFA-inom priopćenju.

"Times" u petak piše da se Budimpešta ponudila kao alternativa ako Wembley ne bude mogao prihvatiti strane navijače.

Iako bi bilo veliko iznenađenje kada bi UEFA poduzela neviđeni korak i premjestila finale u tako kasnoj fazi natjecanja, Budimpešta je kao domaćin svoje četiri utakmice EURA 2020 održala pred punim tribinama, prodavši karte mađarskim navijačima koji su cijepljeni ili gostujućim navijačima s dokazom negativnog testa na COVID-19.

UEFA je priopćila kako su se razgovori s vlastima u Londonu usmjerili na omogućavanje stranim navijačima da prisustvuju utakmicama "uz strogo testiranje na COVID-19 ili uz koncept 'mjehura' što bi značilo da će njihov boravak u Velikoj Britaniji biti kraći od 24 sata, a kretanje ograničeno na odobreni prijevoz i mjesta održavanja utakmica".

UEFA je rekla da razumije pritiske s kojima je suočena britanska vlada te da se nada da će rasprava doći do "zadovoljavajućeg zaključka", a posebno je raduje činjenica što bi kapacitet na Wembleyju trebao porasti na najmanje 50 posto za utakmice u nokaut fazi.

Prema važećim propisima u Engleskoj, navijači koji putuju iz zemalja s vladinog 'žutog' popisa moraju biti u karanteni deset dana po dolasku u Veliku Britaniju.

Osim britanske momčadi koje dolaze iz Velike Britanije - Engleske, Škotske i Walesa - sve ostale zemlje sudionice EURA su na žutom popisu, osim Turske koja je na strožem crvenom popisu.

Vlada Velike Britanije pristala je povećati kapacitet na Wembleyju na 50 posto za nokaut fazu EURA, što znači 40 000 gledatelja, a ne 22.500 kao što je u grupnoj fazi. Wembley će također biti domaćin dvije utakmice osmine finala s kapacitetom od 50 posto.

