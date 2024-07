U Dinamu se otvorilo veliko pitanje: Što će biti s ovim igračima? Jakirović će to morati riješiti

Dinamov trener Sergej Jakirović na početku priprema prvoj je momčadi priključio znatan broj mladih, perspektivnih igrača koji bi mogli predstavljati plavu budućnost. Nakon prvog dijela u Zagrebu, na središnji dio priprema poveo je petoricu mladaca i dečki su se iskazali. U dviije odigrane utakmice, protiv sofijskog CSKA 1946 i Krivbasa, pokazali su više od takozvanih senatora i isprovocirali pitanje i polemike trebaju li oni sve više igrati. Dinamo se odredio sa svojom sportskom politikom oko mladih igrača. Prvo, više neće zarađivati veliki novac dok se ne ustale u prvoj momčadi i velika većina tih mladih igrača prihvatila je te nove, skromne ugovore. Već to je pohvalno od njih, govori da im u prvom planu nije odmah uzeti novac i uživati u njemu, da im je na prvom mjestu razvoj i karijera, a budu li napredovali kako im se predviđa i kako oni od sebe očekuje, doći će i novac.

Nadalje, plavi su i dosad imali mladih igrača na klupi, ali se nisu naigrali, dobili bi tek pokoju minutu (i to ne često), a za igrače koji imaju 20 ili 21 godinu to ne može biti dovoljno, oni moraju igrati jer se ovako ne razvijaju. To se pokazalo kod dva iznimna talenta, primjeri su Moreno Živković i Gabriel Rukavina, sinovi bivših reprezentativaca Borisa i Tomislava. Živković je povučen s posudbe u Lokomotivi jer je Dinamu falilo stopera, iz lokosa su upozoravali da to nije dobro i bili su u pravu, Živković se nije naigrao i sad se vratio u Lokomotivu gdje će igrati i razvijati se. Još je teže bilo mladom Rukavini, u jakoj konkurenciji nije u Dinamu imao minutažu, a to je najgore za mladog igrača, pa je stagnirao i sad će sreću potražiti u Rijeci.

Dinamo u kadru ne želi držati igrače od 20-21 godine koji će imati minutažu na kapaljku, oni su u tim godinama već trebali biti važan dio prve momčadi. Zato je većina takvih otišla na posudbe, a tu minutažu kad bude prilike dobivat će ovi klinci koji su sad bili na pripremama u Austriji, njih petorica između 16 i 18 godina. Riječ je o vrataru Antoniju Rajiću, stoperima Marku Zebiću i Leonu Jakiroviću, desnom beku Noi Mikiću, lijevom krilu Patriku Horvatu i defenzivnom veznom Branku Paviću, sve su to doista klinci kojima ove pripreme moraju znatno koristiti, pogotovu što su se iskazali. Iako ima dosta onih koji bi senatore zamijenili tim klincima, to se neće dogoditi samo tako.

Oni će povremeno ulaziti s klupe, za tako mlade igrače to je već velika stvar, za razliku od onih koji su dvije, tri ili četiri godine stariji. Radit će s prvom momčadi i čekati svoju priliku, a dobivat će je ovisno o rezultatu, kad plavi budu imali sigurno vodstvo u HNL-u, ne treba ih očekivati u prvih jedanaest. Jer, rezultat je ipak primarna zadaća trenera koliko god sportska politika Dinama želi sve više mladih na travnjaku. No Jakirović zna da mora pobjeđivati i onda, kad se ukaže prilika, neće imati problema poslati jednog ili dva mlada igrača u utakmicu koju plavi sigurno dobivaju.

Neće počinjati utakmice

Vratar Rajić sigurno neće dobiti minutažu, ispred njega su Nevistić, Zagorac i Filipović. Isto tako veliku konkurenciju imaju stoperi Zebić i Jakirović. Leonu Jakiroviću neće puno pomoći što mu je tata trener, ući će tek kad plavi budu uvjerljivo vodili. Horvat na lijevom krilu ima Pjacu i Hoxhu, Mikić na beku ima Pierre-Gabriela i Ristovskog, Pavić u sredini njih 'hrpu'.

Dakle, u prvih jedanaest neće upasti, ali ono što bi Jakirović mogao i morao raditi jest uvoditi ih kad plavi sve kontroliraju na terenu. Primjerice, ako izlazi netko od stopera, onda ne mora ući netko od starijih, nego jedan od spomenutih mladih, ali izlazi li Pierre-Gabriel, glupo je da uđe Ristovski, treba dati priliku Mikiću, ako izlazi Pjaca, ne treba ući Hoxha, nego Horvat.

Jakirović će, s obzirom na to da će plavi ponovno igrati svaka tri-četiri dana, rotirati momčad i senatori, ovaj ili onaj, počinjati utakmice, ali ti klinci doista su zaslužili minutažu jer u njima Dinamo ima veliku perspektivu i zadnjih 20 minuta ili pola sata u prvoj momčadi puno će im značiti. To što su bili bolji od u dvije pripremne utakmice od senatora sjajno je jer su se dokazali, no ipak su to pripremne utakmice, klinci to bolje podnose, uz to su 'napaljeni' za razliku od onih kojima su ovo tko zna koje pripreme u životu, koji su jedva čekali kraj, da sjednu u autobus i vrate se kući.

