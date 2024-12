Tucak: To neće biti vaterpolo kakav se igrao dosad, bit će više klinča i više golova

Hrvatska vaterpolska reprezentacija okupila se jučer u Zagrebu u funkciji pripreme za nastup na Svjetskom kupu da bi večeras na Mladosti, s Mađarskom (18 sati), odigrala hrvatsku premijeru u primjeni novih pravila. A s njima nisu svi zadovoljni pa tako niti izbornik svjetskih prvaka Ivica Tucak:

- Jako me zanima kako će to izgledati. To neće biti vaterpolo kakav se igrao do sada. Očekuje se više kontakta, više klinča, fizičke igre, no ono što me veseli jest da imamo koji mogu odgovoriti tim zahtjevima. Igrači poput Burića, Žuvele, Biljake... mogu igrati kao bekovi i centri i fizički su snažni.

Od novih pravila za očekivati je više pogodaka jer su skraćeni i igralište i vrijeme napada pa će biti više "paljbe".

- Ono što je problem vaterpola jest da smo mi jedini ekipni sport u kojem se, kada padne pogodak, ništa ne događa. Za razliku od rukometa koji ima brzi centar ili pak košarke koja nakon primljenog koša može imati vrlo brzi napad, kod nas se oko minute ništa ne događa. Ako to budu utakmice s 30-35 pogodaka, može se dogoditi da se 35 minuta ništa ne događa.

Ono što je nesuvislo u ovoj priči jest i da se klupska sezona igra po starim a reprezentativna po novim pravilima.

- Nakon Svjetskog kupa igrači se vraćaju u klubove igrati na igralištu od 30 metara a onda ćemo se za Svjetsko prvenstvo pripremati za igralište od 25 metara. No, idemo prihvatiti tu činjenicu, i prilagoditi se što prije. Je li promjena definitivna to još ne znam no koliko mi se čini Svjetsko prvenstvo će se igrati po novim pravilima.

Ima li neka reprezentacija kojoj ta promjena pravila odgovara više nego drugima? Je li to upravo Mađarska?

- Mađari su to gurali pošto-poto, zbog njih je to jednim dijelom i uvedeno, i sada ćemo vidjeti da li im to odgovara.

A nova pravila, po vlastitu kazivanju, odgovarat će šuterima kakav je Jerko Marinić Kragić koji će sada zacijelo više šutirati no obično. A po tim novim pravilima igrat će se i na predstojećem Svjetskom kupu u Bukureštu gdje nas najprije (7. siječnja) čeka utakmica protiv Gruzije. Srećom samo jedna, jer su isprva, nakon otpadanja Italije (zbog kazne), bile predviđene dvije utakmice s istim suparnikom.

- Nama nije taj turnir toliko bitan jer smo se već kvalificirali za Svjetsko prvenstvo ali nam je bitno da se čim prije prilagodimo na nova pravila. Pozvali smo puno mladih igrača da ih probamo kroz utakmicu s Mađarskom i zajedničke treninge.

Tucak je pozvao šestoricu igrača iz sastava europskih U-19 prvaka a to su vratar Čubranić te Pavlić, Tončinić, Šušić, Burđelez i Cuzzi. A poštedu su dobili Bijač, Fatović, Josip Vrlić, Vukičević i Bukić a nema ni Jokovića kojem je operirana podlaktica.

- Morali smo dati odmor igračima koji su nositelji igre pa će tako i Lončar, nakon jednog treninga, dobiti nešto slobodno da s obitelji ode na skijanje. Podmlađivanje je krenulo i svi ovi momci će dobiti priliku - najavio je Tucak.