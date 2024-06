Tomas: Na Španjolce bih s Budimirom, a Talijani bi mogli biti razočarenje Eura

Još je malo ostalo do početka Europskog prvenstva u Njemačkoj. Je li Hrvatska spremna za ono što nas očekuje u prvoj utakmici sa Španjolskom, bila je glavna premisa razgovora kojeg je naš novinar Željko Janković u studiju odradio sa Stjepanom Tomasom.

- Po onome što smo vidjeli u dvije zadnje pripremne utakmice, čini mi se da smo spremni. Čak i više od toga. Posebice protiv Portugala izgledali smo kao da se za ovaj Euro pripremamo svaki dan zadnjih šest mjeseci. Impresioniran sam zrelošću i uigranošću koju smo pokazali u svim fazama igre. Učinak protiv Španjolske puno toga može odrediti, a ključna će nam biti utakmica protiv Albanije - počeo je Stjepan Tomas, stručni komentator Večernjeg lista.

Portugal je vjerojatno odlična simulacija za ono što nas očekuje na otvaranju protiv Španjolske.

- Sigurno. I Portugalci su veći dio utakmice imali posjed. No, mi smo pametno odgovorili taktičkom disciplinom. Imali smo ideju kada smo došli u posjed. Španjolska je za nijansu jača momčad od Portugala. Imaju Španjolci igrače koji igraju važne uloge u svojim klubovima. Doduše, možda imaju nešto mlađu momčad. Morat ćemo biti na maksimumu - ističe Tomas.

Jasno je da će nam taktička formacija s Joškom Gvardiolom na lijevom beku i izolacija za njega u zadnjoj trećini, biti jedan od glavnih mehanizama na ovom Euru. Hoćemo li to moći ponoviti i protiv Španjolaca?

- Dalić će sigurni napraviti detaljnu analizu našeg suparnika. Morat ćemo ponoviti razinu koju smo pokazali protiv Portugala. Kramarić i Majer otvarali su prostore za bekove. Očekujem pobjedu Hrvatske.

No, Gvardiol će protiv Španjolske imati vjerojatno i nešto više defenzivnih zadaća u borbi protiv Yamala, njihova krilnog napadača i jednog od najatraktivnijih mladih igrača u svijetu?

- Gvardiol cijelu sezonu igra na najvišoj razini u oba smjera. Neće mu biti lako protiv Yamala kojega sam pratio prošle sezone. Nepredvidiv je i ima odličan dribling, izuzetno je brz... No, Gvardiol ima fizičku moć i znanje koje će biti neophodno za sve što će se događati na toj lijevoj strani. Yamala ćemo ponekad morati duplirati.

Svi s nestrpljenjem iščekujemo kako će na toj razini reagirati Ivan Perišić i može li se u šest mjeseci zaista vratiti na svoju optimalnu razinu?

- Perišić mi djeluje dovoljno oporavljen i fizički jako dobro. Njegov najveći problem bit će činjenica što prošle sezone nije imao dovoljan broj utakmica. Bez toga je teško igrati. No, on će sigurno dati svoj doprinos, koliko god igrao, pola sata, 45 ili 15 minuta. On ima kvalitetu i bit će jedan od važnijih igrača na ovom Euru.

Naši kondicijski stručnjaci zadnjih su šest mjeseci najviše su radili na simulaciji pokreta kakvi ga očekuje na Euru.

- Ne može to nadomjestiti niti jedan trening, taj podražaj i stres utakmice. Vjerojatno će Dalić koristiti Perišića koliko mu bude trebalo i on će sigurno biti na maksimumu.

Zadnja obrambena linija nam je definirana?

- Čini mi se. Stanišić i Gvardiol su sjajni, upitno je bila samo ta druga stoperska pozicija uz Šutala. Osim Pongračića, tu još imamo Vidu i Erlića.

Na desnom krilu Majer se nameće kao rješenje, iako su mnogi najprije očekivali Kramarića?

- Majer je u Wolfsburgu dobar cijelu sezonu. U dobroj je formi, iako nije tipičan krilni igrač. U našoj filozofiji igre puno koristimo Majera i Kramarića u otvaranju igre za bekove. Kroz pas igru, kontrolu i dominaciju možemo stvoriti igru. Mi nismo momčad koja će tražiti jurnjavu, kontranapad, ritam... Imamo svoj stil gdje ćemo u srednjem bloku biti kompaktni, a onda ćemo kroz posjed tražiti mehanizme kako doći do protivničkog gola. Kada imate Modrića, Brozovića, Kovačića, onda možete kontrolirati igru, stati na loptu, odigrati duboko, okrenuti stranu... Naš vezni red ponajbolji je u Europi u ovom trenutku.

Vratili smo se na Španjolce.

- Ne treba posebno pričati o njihovoj kvaliteti. No, imamo i mi igrače koji mogu parirati u smislu kontrole lopte. No, bit će važno da smo u nekom srednjem bloku, svi iza lopte, spremni napasti. To smo pokazali protiv Portugalaca.

Ključna će biti količina potrošnje energije, posebice računamo li da ćemo proći skupinu?

- Imamo mi u rosteru nekoliko igrača koji mogu nadomjestiti praznine. Dalić je protiv Portugala iskušao 17 igrača i vidjeli ste da te dečke iz drugog plana vuku senatori u momčadi.

Kako bismo trebali igrati protiv Španjolske, s Petkovićem koji može zadržati loptu i stalno je u prilazu ili s Budimirom s kojim možemo tražiti dubinu?

- Obojica su u dobroj formi. Dalić je tu u slatkim brigama. No, možda je prvom sastavu protiv Španjolske bliži Budimir. Poznaje većinu španjolskih igrača i njihove navike, a igra u La ligi u životnoj formi.

Neki važni španjolski igrači imaju manje od 22 godine, može li im to relativno neiskustvo igranja važnih utakmica biti hendikep?

- To je vjerojatno jedna od naših prednosti. Znamo kako igrati takve utakmice. No, ovi mladi španjolski igrači igraju ozbiljne utakmice. Uostalom, imaju i nekoliko iskusnih igrača, poput Rodrija, Morate... No, njihov izbornik Luis de la Fuente u španjolskom je reprezentativnom sustavu već 11 godina, vodio je mlade selekcije i već je godinama u stalnom kontaktu s većinom njihovih A reprezentativaca. Ta kemija može također biti važna.

Tko je bolji, Italija ili Španjolska?

- Nekako mi se čini da je Španjolska. No, Talijani su promijenili dosta igrača u odnosu na momčad koja je osvojila zadnji Euro. Možda nemaju neke igrače posebne individualne kvalitete, no sada im je važan momčadski duh, uz nekolicinu onih koji su u dobroj formi.

Hoće li imati pritisak zbog činjenice da brane naslov prvaka?

- Svakako. No, nemoguće je da ove godine ponove taj rezultat. Čini mi se da bi mogli biti razočaranje ovo Eura.

Tko je apsolutni favorit za osvajanje Eura?

- Izuzmemo li emociju prema Hrvatskoj, najveći favoriti su Francuzi i Englezi - kazao je Tomas.

