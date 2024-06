Budimir: 'Španjolci će isprovocirati Modrića? Ne znam kako to misle učiniti'

"Španjolci su iznimno talentirana i opasna reprezentacija koju osobno volim gledati", izjavio je hrvatski reprezentativni napadač Ante Budimir na konferenciji za novinare u Neuruppinu, uoči početka Europskog nogometnog prvenstva . Budimir je u dresu Osasune odradio odličnu sezonu u španjolskoj La Ligi. Postigao je 17 ligaških pogodaka te je sezonu zaključio na petom mjestu ljestvice strijelaca.

„Nakon nekoliko sezona od početka sam imao priliku odraditi cijele pripreme. Tako dobro pripremljen sam dočekao start, a i trener je dobio veće povjerenje u mene. Dobro je krenulo, s tim su došli i golovi. Jako me ponosnim i sretnim čini činjenica što sam sezonu okončao u gornjem domu ljestvice strijelaca, sve s uglednim imenima“, rekao je Budimir te je više puta upitan o temi prvog susreta na EP i suparnika Španjolske budući da igra u tom okruženju i ima bolji uvid u brojne španjolske igrače.

„Mladi Lamine Yamal je svakako poseban igrač. U tim godinama i na toj razini radi razliku, to je velika stvar i malo je takvih nogometaša. Njegova je zrelost na visokoj razini, kao i odluke koje donosi na travnjaku. Bit će velika opasnost, ali mislim da i za njega imamo rješenje. Puno je igrača u Španjolskoj odlično, Rodri je jako važan za njihovu igru. U toj momčadi mnogi rade razliku. Hoće li Španjolci isprovocirati Modrića? Nije mi jasno kako, ne znam ima li Luka i jedan crveni karton u karijeri“, kazao je Budimir i potom opisao Španjolsku kao momčad.

„Igrali smo često međusobno, na zadnjem Europskom prvenstvu pa u Ligi nacija. Sve znamo o njima. Igraju specifičan nogomet, vole posjed i umrtviti suparnika. Imaju tehničku kvalitetu, brzi su i okomiti u svojoj igri. Kao momčad ih je lijepo gledati, vidite u toj igri sve nogometne elemente. Jako su talentirana i opasna reprezentacija“, komentirao je hrvatski napadač.

Brojni hrvatski navijači u Njemačkoj dojmili su se i Budimira. „Bilo je prekrasno doći u Njemačku i vidjeti naše brojne navijače. Milijun puta su pokazali koliko im značimo, a znamo i kako će biti vatreno u Berlinu na prvom susretu na prvenstvu. Unatoč tome mi smo potpuno fokusirani na trening i naše obaveze, svaki od nas pojedinačno. Imamo potpunu koncentraciju na prvi susret“, izjavio je Budimir kojeg su potom s pitanjem vratili u vrijeme kada je bio izvan reprezentacije.

„Nastojim biti svakim dan što bolji. Tako je bilo nekada, tako je i sada. Nisam razmišljao o tome zašto ranije nisam pozivan u reprezentaciju. Uvijek sam vjerovao kako će izbornik zvati one koji su najspremniji. Sada sam tu i uživam u svemu“, bile su riječi Budimira.

Na početku svog osvrta i Luka Ivanušec se prvo dotaknuo Španjolske, reprezentacije protiv koje će Hrvatska ove subote otvoriti prvenstvo u skupini B. „Odigrali smo protiv Španjolaca jako dobru utakmicu u finalu Lige nacija. Sve je otišlo do jedanaesteraca gdje smo ipak poraženi. Imali smo dosta prilika. I mi i oni, utakmica je bila posve izjednačena. Na tragu toga moramo odigrati i ove subote, na startu prvenstva“, otkrio je Ivanušec te je također naglasio mir koji vlada u reprezentaciji te potpuni fokus.

„Imamo dosta samopouzdanja, a dobra igra i pobjeda protiv Portugala u prijateljskom susretu nam je dobro došla. No, mi igrači nikako ne smijemo upasti u euforiju. Navijači imaju pravo na to, mi ne. Mi idemo korak po korak, to nam je uvijek donosilo pravi rezultat na velikim natjecanjima. Moramo od sebe odmaknuti pritisak“, naglasio je Ivanušec.

