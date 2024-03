Europsko prvenstvo 2024: Sve što trebate znati, kada i gdje igra Hrvatska, raspored, rezultati...

Od 14. lipnja do 14. srpnja u Njemačkoj će se održati Europsko nogometno prvenstvo 2024. Hrvatska nogometna reprezentacija jesenas se kroz kvalifikacijsku skupinu plasirala na novo veliko natjecanje koje ćemo ovoga ljeta sa zanimanjem pratiti. No, koji je raspored utakmica vatrenih? Gdje će Hrvatska igrati? Kako do ulaznica koje su još preostale? Kakve su nam mogućnosti za plasman u sljedeću rundu natjecanja i protiv kojih bi reprezentacija tamo mogli igrati? Na kojim se stadionima igra? Na sva ta, ali i još niz drugih pitanja odgovore možete potražiti u nastavku ovoga teksta.

Europsko prvenstvo 2024. - tko sudjeluje?

Na turnir kojeg će ovoga ljeta organizirati Njemačka plasiralo se ukupno 24 reprezentacije. Njih 20 to je učinilo kroz kvalifikacijski ciklus koji se igrao od ožujka do studenog 2023. godine. Među tim reprezentacijama bila je i Hrvatska koja je s drugog mjesta u skupini D izborila plasman na Euro. Podsjetimo, iznad Hrvatske u skupini plasirala se Turska, a sudionici skupine bili su još Wales, Armenija i Latvija. Još tri reprezentacije na Euro će se plasirati putem doigravanja koje se igra u ožujku. U njemu sudjeluju reprezentacije koje su ga izborile kroz dobre rezultate u prethodnoj sezoni Lige nacija, a nisu se kroz kvalifikacijske skupine uspjeli plasirati na Euro. Posljednja, 24. reprezentacija koja sudjeluje na Euru je domaćin Njemačka. Nijemci, jasno, nisu morali igrati kvalifikacije za ovo natjecanje.

Koji su protivnici Hrvatske?

Hrvatska nogometna reprezentacija svoje je protivnike na Euru 2024. saznala 2. prosinca prošle godine. Tada je u Hamburgu održana ceremonija ždrijeba. Izabranici Zlatka Dalića izvučeni su u skupinu B zajedno s reprezentacijama Španjolske, Italije i Albanije. Da, čini se to kao vrlo teška skupina u kojoj su bivši svjetski i europski prvaci poput Španjolske i Italije. No, Hrvatska je u prošlosti pokazala da se itekako dobro zna nositi s takvim, najjačim reprezentacijama na svijetu. S druge strane, reprezentacija Albanije nam je nepoznanica, to je jedna od rijetkih europskih momčadi protiv koje još nikada nismo igrali od neovisnosti.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Gdje igra Hrvatska? Ima li još dostupnih ulaznica i kako mogu do nje?

Svoje tri utakmice grupne faze Hrvatska će igrati u tri različita njemačka grada. Prvu utakmicu vatreni na Euru 2024. igraju protiv Španjolske, i to na Olimpijskom stadionu u Berlinu. To mjesto ima dosta simbolike, s obzirom da je na njemu Hrvatska igrala i svoj prvi susret na Svjetskom prvenstvu 2006. godine koje se također igralo u Njemačkoj. Nažalost, naši su reprezentativci tada izgubili od moćnog Brazila, branitelja naslova svjetskog prvaka iz 2002. godine. Utakmica sa Španjolskom na rasporedu je 15. lipnja od 18 sati.

Drugi susret Hrvatska će igrati četiri dana kasnije. Točnije, 19. lipnja od 15 sati protivnik vatrenima bit će Albanija. Mjesto radnje je Hamburg, odnosno tamošnji Volksparkstadion. Za kraj, 24. lipnja od 21 sat, Hrvatska će se sučeliti s Italijom na Red Bull Areni u Leipzigu. Za vjerovati je da će u sva tri grada vatreni imati brojnu navijačku potporu iza njihovih leđa. Proces prodaje ulaznica i njihove preprodaje već je u tijeku. Sve o tome možete saznati OVDJE.

Raspored utakmica Hrvatske u skupini:

Španjolska - Hrvatska (15. lipnja, 18 sati, Olimpijski stadion Berlin)

Hrvatska - Albanija (19. lipnja, 15 sati, Volksparkstadion Hamburg)

Hrvatska - Italija (24. lipnja, 21 sat, Red Bull Arena Leipzig)

Na kojim se još stadionima igra?

Ako itko može organizirati Europsko prvenstvo, može Njemačka. U toj zemlji kvalitetne nogometne infrastrukture ne nedostaje. Nijemci mogu birati na koje će stadione smjestiti ovo natjecanje, bitno je samo da po kriterijima Uefe, njihov kapacitet ne bude manji od 30 tisuća sjedećih mjesta.

Njemačka je za Euro 2024. izabrala deset stadiona. Zanimljivo je, njih devet bilo je u upotrebi i na spomenutom Svjetskom prvenstvu 2006. godine. Gradovima Berlinu, Dortmundu, Münchenu, Kölnu, Stuttgartu, Hamburgu, Leipzigu, Frankfurtu i Gelsenkirchenu koji su bili domaćini SP-a dodan je Düsseldorf, mjesto koje je ugostilo SP 1974. i Euro 1988. godine.

Foto: Jürgen Fromme/DPA

Popis stadiona:

Berlin - Olimpijski stadion, kapacitet 74.461

München - Fussball Arena München, kapacitet 70.076

Dortmund - BVB Stadion Dortmund, kapacitet 65.849

Stuttgart - Stuttgart Arena, kapacitet 54.906

Gelsenkirchen - Arena AufSchalke, kapacitet 54.740

Frankfurt - Frankfurt Arena, kapacitet 54.697

Hamburg - Volksparkstadion, kapacitet 52.245

Düsseldorf - Düsseldorf Arena, kapacitet 51.031

Köln - Cologne Stadium, kapacitet 49.827

Leipzig - Leipzig Stadium, kapacitet 42.959

Koliko reprezentacija prolazi dalje, kako funkcionira turnir?

Na Euru 2024. sudjeluje 24 reprezentacije poredane u šest skupina. U osminu finala prolaze sve prvoplasirane i drugoplasirane reprezentacije u svojim skupinama uz dodatak. Dalje će proći i četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije. Dakle, svaka utakmica je važna, svaki osvojeni bod i svaki postignuti pogodak. Najsitniji detalji mogu odlučiti u poretku trećeplasiranih reprezentacija, stoga svaku utakmicu treba odraditi na maksimalnoj razini. Tek kada saznamo iz kojih skupina prolaze trećeplasirane reprezentacije, oformit će se takozvani "kostur" od osmine finala pa sve do kraja. Kasnije, kada saznamo kojih će 16 reprezentacija sudjelovati u nokaut-rundi, po već unaprijed definiranim pravilima sačinjava se taj "kostur" po kojem se znaju parovi sve do kraja turnira.

A Hrvatska? S kim ona može igrati ako se plasira u osminu finala?

Bude li Hrvatska, a što ne sumnjamo da će biti, u pravoj formi, vrlo je lako moguće da će se kao takva smjestiti na jedno od prva dva mjesta u skupini sa Španjolskom, Albanijom i Italijom. E sad, pobjednik skupine B će u osmini finala igrati s jednom od trećeplasiranih reprezentacija. To može biti reprezentacija koja je zauzela treće mjesto u skupini A, D, E i F, a sve će se saznati tek na posljednji dan grupne faze kada se ustanovi konačna ljestvica trećeplasiranih momčadi. Već se zna da će, osvoji li Hrvatska svoju skupinu, dvoboj osmine finala igrati 30. lipnja u Kölnu.

Bude li Hrvatska druga u svojoj skupini, tada je u osmini finala čeka drugoplasirana momčad iz skupine A. U njoj su domaćini Nijemci, ali i reprezentacije Škotske, Mađarske i Švicarske. Vrlo je teško prognozirati koja bi nas tada momčad mogla dočekati, ali se zna da u slučaju drugog mjesta u skupini Hrvatska svoju osminu finala igra dan ranije, 29. lipnja u Berlinu. Podsjetimo, Hrvatska baš u Berlinu protiv Španjolske igra svoj prvi nastup na Euru.

Već smo rekli, u slučaju da Hrvatska bude treća u svojoj skupini, protivnika u osmini finala saznat će tek na dan kada se utakmica 3. kola protiv Italije bude i igrala. Nemoguće je u "moru" kombinacija s ostalim skupinama procijeniti koji bi to protivnik bio na redu za vatrene budu li treći u skupini, a u tom se slučaju do posljednjeg dana neće znati ni mjesto odigravanja utakmice. Dakle, najbolje bi bilo biti prvi ili drugi u skupini :)

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Koji će biti sastav Hrvatske? Hoće li igrati Luka Modrić?

Hrvatska nogometna reprezentacija će, osim u slučaju da nekog od najjačih igrača ne zadesi kakva ozljeda, nastupiti u najjačem mogućem sastavu. Naravno, to znači da će je i ovoga puta predvoditi Luka Modrić. Zlatna lopta 2018. godine, čovjek koji je vatrene vodio do svjetskog srebra u Rusiji i svjetske bronce u Kataru želi postići dobar rezultat i na Europskom prvenstvu. Modrić je i sa 38 godina neizostavan dio reprezentacije. Stoga, odgovor na postavljeno pitanje je - da! Luka Modrić bit će u sastavu Hrvatske.

Nadamo se da ćemo isto moći reći i za Ivana Perišića. Ofenzivac splitskog Hajduka jesenas je doživio nezgodnu ozljedu koljena zbog koje još uvijek nije zaigrao, ali njegov proces oporavka ide znatno brže od prvotno očekivanog. Stoga, Perišić bi se mogao na vrijeme pripremiti za nastup na Euru. Uz Modrića i Perišića, svakako valja očekivati nastup naših sjajnih igrača kao što su Livaković, Vida, Gvardiol, Brozović, Kovačić, Kramarić, Petković...

Zanima me raspored svih utakmica, želim biti u toku sa svim događanjima...

Skupina A:

1. kolo: petak, 14. lipnja u Münchenu: Njemačka - Škotska; Subota, 15. lipnja u Kölnu: Mađarska - Švicarska

2. kolo: srijeda, 19. lipnja u Kölnu: Škotska - Švicarska; Srijeda, 19. lipnja u Stuttgartu: Njemačka - Mađarska

3. kolo: nedjelja, 23. lipnja u Frankfurtu: Švicarska - Njemačka; Nedjelja, 23. lipnja u Stuttgartu: Škotska - Mađarska

Skupina B:

1. kolo: subota, 15. lipnja u Berlinu: Španjolska - HRVATSKA; Subota, 15. lipnja u Dortmundu: Italija - Albanija

2. kolo: srijeda, 19. lipnja u Hamburgu: HRVATSKA - Albanija; Četvrtak, 20. lipnja u Gelsenkirchenu: Španjolska - Italija

3. kolo: ponedjeljak, 24. lipnja u Leipzigu: HRVATSKA - Italija; Ponedjeljak, 24. lipnja u Düsseldorfu: Albanija - Španjolska

Skupina C:

1. kolo: nedjelja, 16. lipnja u Gelsenkirchenu: Srbija - Engleska; Nedjelja, 16. lipnja u Stuttgartu: Slovenija - Danska

2. kolo: četvrtak, 20. lipnja u Frankfurtu: Danska - Engleska; Četvrtak, 20. lipnja u Münchenu: Slovenija - Srbija

3. kolo: utorak, 25. lipnja u Kölnu: Engleska - Slovenija; Utorak, 25. lipnja u Münchenu: Danska - Srbija

Skupina D:

1. kolo: nedjelja, 16. lipnja u Hamburgu: pobjednik play-offa A (Poljska/Estonija/Wales/Finska) - Nizozemska; Ponedjeljak, 17. lipnja u Düsseldorfu: Austrija - Francuska

2. kolo: petak, 21. lipnja u Berlinu: pobjednik play-offa A - Austrija; Petak, 21. lipnja u Leipzigu: Nizozemska - Francuska

3. kolo: utorak, 25. lipnja u Berlinu: Nizozemska - Austrija; Utorak, 25. lipnja u Dortmundu: Francuska - pobjednik play-offa A

Skupina E:

1. kolo: ponedjeljak, 17. lipnja u Frankfurtu: Belgija - Slovačka; Ponedjeljak, 17. lipnja u Münchenu: Rumunjska - pobjednik play-offa B (Izrael/Bosna i Hercegovina/Ukrajina/Island)

2. kolo: petak, 21. lipnja u Düsseldorfu: Slovačka - pobjednik play-offa B; Subota, 22. lipnja u Kölnu: Belgija - Rumunjska

3. kolo: srijeda, 26. lipnja u Frankfurtu: Slovačka - Rumunjska; Srijeda, 26. lipnja u Stuttgartu: pobjednici doigravanja B - Belgija

Skupina F:

1. kolo: utorak, 18. lipnja u Dortmundu: Turska - pobjednik doigravanja C (Gruzija/Grčka/Kazahstan/Luksemburg); Utorak, 18. lipnja u Leipzigu: Portugal - Češka

2. kolo: subota, 22. lipnja u Dortmundu: Turska - Portugal; Subota, 22. lipnja u Hamburgu: pobjednici doigravanja C - Češka

3. kolo: srijeda, 26. lipnja u Gelsenkirchenu: pobjednik doigravanja C - Portugal; Srijeda, 26. lipnja u Hamburgu: Češka - Turska

Dobro, a dijele li se neke novčane nagrade reprezentacijama za njihov uspjeh na Euru?

Naravno! Nagradni fond Uefe viši je za 23 posto u odnosu na prethodni Euro i iznosi ukupno 371 milijun eura. Sve reprezentacije koje su osigurale plasman dobivaju sigurnih 9,25 milijuna eura, a svaka pobjeda u skupini donosi 1,5 milijuna eura nagrade, dok se za remi dobiva 750 tisuća. Reprezentacije koje prođu osminu finala dobivat će po 2 milijuna, a u svakoj idućoj fazi nagrada raste. Tako se za pobjedu u četvrtfinalu dobivaju 3,25 milijuna, za prolaz u finale 5 milijuna, dok poraženi u finalu dobivaju 7 milijuna, a osvajači Eura nakon pobjede u finalu bit će bogatiji za još 10 milijuna. Prvak Europe tako će zaraditi 34 milijuna eura. Najčešća je praksa da se ta zarada dijeli u omjeru 60 posto Savezu, a 40 posto igračima i stručnom stožeru. Tako je otprilike i slučaj u HNS-u.

Gdje će Hrvatska boraviti za vrijeme Eura?

Hrvatski nogometni savez potvrdio je Uefi kako je za bazni kamp hrvatske reprezentacije tijekom Eura 2024. odabrao Neuruppin. Bazni kamp u Neuruppinu sastoji se od resorta Mark Brandenburg na obali jezera Ruppiner te pripadajućeg trening-igrališta Volksparkstadion koje je udaljeno samo sedam minuta vožnje od hotela.

Neuruppin se nalazi 75 kilometara od Olimpijskog stadiona u Berlinu gdje Hrvatska otvara Euro 2024. protiv Španjolske, a Hamburg (225 kilometara) i Leipzig (227 kilometara), gdje Hrvatska igra s Albanijom i Italijom, također su brzo dostupni autobusom pa vatreni u prvom krugu turnira neće imati potrebu za letovima. Resort Mark Brandenburg ima izvrstan fitness centar te bogate sadržaje za rekuperaciju, dok trening-centar uz vrhunski travnjak osigurava i privatnost ekipi.

Još jedna sitnica... Koji će nam biti protivnici u pripremnim utakmicama?

Hrvatski nogometni savez pažljivo je birao suparnike ususret ovoljetnom Euru. Sve počinje već od ožujka kada Hrvatska sudjeluje na turniru W United. Prvu utakmicu ondje naši reprezentativci igraju 22. ožujka protiv Tunisa. Ovisno o rezultatu te utakmice, igrat će se ili utakmica za treće mjesto ili finale protiv poraženog ili pobjednika iz dvoboja Egipat - Novi Zeland.

Bit će i utakmica na ljeto, uoči samog Eura. Hrvatska će najprije 3. lipnja na riječkoj Rujevici igrati utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, a pet dana kasnije, 8. lipnja igramo s Portugalom u Oeirasu.