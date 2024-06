Hrvatska reprezentacija u subotu (15. lipnja) započet će natjecanje u grupnoj fazi Europskog nogometnog prvenstva utakmicom protiv Španjolske. Momčadi će se susresti na berlinskom Olimpijskom stadionu u 18 sati. Vatreni će tako u natjecanje ući protiv najjačeg protivnika u skupini, a zatim ih 19. lipnja čeka okršaj s Albanijom. Skupinu će zatvoriti ogledom protiv Italije 24. lipnja.

Hrvatska je reprezentacija već po dolasku u Neuruppin, gradić smješten 70-ak kilometara sjeverozapadno od Berlina, imala veliku podršku. Tisuće su se navijača okupile kako bi dočekale vatrene koji će tamo imati svoj kamp tijekom ovog prvenstva. Dan nakon velikog dočeka više od pet tisuća navijača svjedočilo je otvorenom treningu.

GALERIJA Ferrari s likom Luke Modrića oduševio Hrvatsku: 'Ovo je poruka za Luku!'

Sada iz Njemačke stiže najnovije navijačko čudo. Naime, riječ je o Ferrariju 812, na kojem je lik Luke Modrića uz natpis "Last Dance". Tijelo automobila prekriveno je već svima dobro poznatim "kockicama". Vlasnik Rico kaže nam da ovo nije prvi put da su hrvatskom šahovnicom ukrasili automobil. To rade već dva desetljeća, a s ovim Ferrarijem osobno će doći do Berlina kako bi poduprli vatrene. "Želimo da sve gori na terenu kada Luka vidi auto", rekao nam je vlasnikov sin. "Mislili smo ga dovesti prikolicom, ali čim sam sjeo u njega, znao sam da ga moram osobno voziti", kazao nam je vlasnik i dodao kako će vatrene bodriti tijekom cijelog natjecanja u skupini.

Luki Modriću je 38 godina i izgledno je da će mu ovo biti posljednje natjecanje koje će igrati kao kapetan vatrenih. Još će jednu sezonu odigrati u Real Madridu, a pretpostavlja se da će se tamo i umiroviti. Ipak, u borbi za još jednu medalju, hrvatski će reprezentativci imati na raspolaganju iskustvo i sjajne poteze svoga kapetana . Podsjetimo, kako bi osigurali prolazak kroz "skupinu smrti" vatreni moraju biti prvi ili drugi. U osminu finala se mogu plasirati i kao treći, no plasman u nokaut fazu osigurat će tek četiri najbolje trećeplasirane momčadi.

