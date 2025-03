Taylor Swift bit će na dresovima Barcelone? Svi pričaju o genijalnom marketinškom potezu

Taylor Swift već je osvojila srca milijuna obožavatelja diljem svijeta svojim pjesmama. No, hoće li uskoro osvojiti i srca nogometnih zvijezda Barcelone? Prema izvještajima katalonske radio postaje RAC1, američka pjevačica trenutno slovi kao glavni favorit za pojavljivanje na dresovima FC Barcelone. Klub navodno planira ponovno istrčati u posebnoj garnituri dresova za nadolazeći El Clásico protiv Real Madrida, koji bi se trebao odigrati 11. svibnja kao dio 35. kola prvenstva. Ovo ne bi bio prvi put; nedavno su na prsima nosili logo britanskog pop-rock benda Coldplay (2024.), a prije toga i legendarnih Rolling Stonesa. Je li sada red na Taylor Swift?

Ključ ove priče leži u glavnom sponzoru kluba. Od 2022. godine, to je glazbeni streaming servis Spotify, čije ime nosi i stadion kluba koji je trenutno u obnovi (Spotify Camp Nou). Kao dio sponzorskog ugovora, navodi se da Spotify plaća oko 60 milijuna eura godišnje tijekom četiri godine. Od toga je 57,5 milijuna eura fiksni iznos, dok preostalih 2,5 milijuna eura predstavljaju potencijalne bonuse.

Za veliki derbi protiv "Kraljevskog kluba", pjevačica hitova poput "Anti-Hero" i "Shake It Off" navodno je "prvi izbor". Ipak, dogovor još nije službeno potvrđen jer preostaju neki detalji za usuglasiti. Također, još uvijek nije poznato kako bi točno dres s njezinim logom ili imenom trebao izgledati. Kao moguće alternative, ako dogovor sa Swift ne uspije, spominju se britanski pjevač Ed Sheeran ("Perfect") ili američki reper Travis Scott ("Goosebumps"). No, prema dostupnim informacijama, Taylor Swift trenutno ima prednost pred svojim kolegama.