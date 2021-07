Sucu koji je 'pogurao' Engleze u finale to nije prvi put, odgovoran je za grešku godine!

Nizozemski sudac Danny Makkelie postao je poznat diljem svijeta nakon dosuđenog jedanaesterca za Englesku u pobjedi 2:1 protiv Danske u polufinalu Europskog prvenstva. Odluka je u najmanju ruku sporna, kao što je u najmanju ruku sporno što je nije išao provjeriti sam. A tvrdio je da bi...

Treba pojasniti kontekst u ovoj priči. Nizozemac, inače policijski inspektor, odgovoran je za najveći sudački previd ove godine - nepriznat pogodak Cristianu Ronaldu protiv Srbije. Iako je lopta cijelim obujmom prešla liniju srpskog gola, Makkelie i njegov pomoćnik to nisu vidjeli.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL 27, March, 2021, Belgrade - The match of the second round of Group A qualification for the 2022 World Cup between the football national teams of Serbia and Portugal was played at the Rajko Mitic Stadium. Cristiano Ronaldo, #7 (Portugal), Strahinja Pavlovic, #2 (Serbia), Stefan Mitrovic, #13 (Serbia). Photo: Antonio Ahel/ATAImages 27, mart, 2021, Beograd - Utakmica drugog kola grupe A kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2022. godine izmedju fudbalskih reprezentacija Srbije i Portugala odigrana na stadionu Rajko Mitic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Kasnije se ispričao Ronaldu i svima u portugalskoj reprezentaciji te se pravdao činjenicom da u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo ne postoji mogućnost VAR provjera. Dakle, pozvao se na tehnologiju koju je svjesno odbio koristiti u najvećoj utakmici svoje karijere. I sad će ostati upamćen kao sudac odgovoran za najveći previd od poništenog gola Franku Lampardu na SP-u 2010., u utakmici protiv Njemačke. Nimalo ugodno...

Naravno, Makkelie može reći da je VAR ekipa potvrdila njegovu odluku no hrvatski ekspert Mario Strahonja u više navrata je ponovio da VAR ekipa ne poništava sudačke odluke, već stane uz njih, osim ako se ne radi o "tehničkim" stvarima kao zaleđe, (ne)igranje rukom ili (ne)prelazak linije gola.

Kod ovakvih situacija stat će uz suca i zato je dužnost svakog od njih koji dirigiraju na travnjaku još jednom provjeriti što su dosudili. To je najmanje što je mogao napraviti...

Nadajmo se da kao policijski inspektor ne pristupa prikupljanju dokaza na identičan način kao što donosi bitne sudačke odluke.