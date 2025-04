Stipe Miočić stiže u Hrvatsku! Evo gdje i kada ga svi fanovi mogu vidjeti

Sunset Sports Festival, sportsko-poslovni događaj na raskrižju sporta, medija i biznisa, vraća se u Zadar od 5. do 7. lipnja 2025. u svom četvrtom i dosad najambicioznijem izdanju. Konferencija, prepoznata na globalnoj razini, okuplja vrhunska imena iz svijeta sporta i biznisa koji ga prati, a jedno od najvećih iznenađenja ove godine je dolazak Stipe Miočića, dvostrukog UFC prvaka i jednog od najdominantnijih boraca u povijesti teške kategorije.

"Posebno me veseli što ću za nešto više od mjesec dana biti dio Sunset Sports Festivala, priče koja je danas poznata diljem svijeta. Bit će to prilika za druženje s nevjerojatnim ljudima na jednoj od najljepših destinacija; no za mene ovo nije samo dolazak u Hrvatsku – to je povratak kući s osjećajem duboke osobne povezanosti i zahvalnosti", izjavio je Stipe Miočić, dvostruki UFC prvak u teškoj kategoriji.

GALERIJA

Stipe Miočić svoju je profesionalnu karijeru započeo u američkoj NAAFS promociji, gdje je nizom impresivnih nokauta osvojio naslov prvaka. U UFC ulazi 2011. godine i ubrzo se etablira kao neprikosnoveni vladar teške kategorije, s rekordom po broju uzastopnih obrana naslova. Tijekom karijere osvojio je brojne nagrade, uključujući više priznanja za Performance of the Night i Fight of the Night, a 2019. godine proglašen je "Sportašem godine" od strane Greater Cleveland Sports Awards. Osim što je miljenik publike u SAD-u, posebno u Clevelandu, poznat je i po svom radu izvan oktogona kao profesionalni vatrogasac i tehničar hitne pomoći, posvećen obitelji i zajednici. Tijekom cijele karijere s ponosom je isticao svoje hrvatske korijene.

"Velika mi je čast najaviti dolazak Stipe Miočića, jednog od najvećih MMA boraca svih vremena i sportaša koji je svojim uspjesima, karakterom i vrijednostima ostavio neizbrisiv trag u svijetu borilačkog sporta. Njegova priča simbol je upornosti, predanosti i ponosa, te vjerujem da će njegovo sudjelovanje na ovogodišnjem Festivalu inspirirati sve naše posjetitelje", rekao je Damjan Rudež, direktor Sunset Sports Festivala i bivši NBA igrač.

Sunset Esports Festival, koji će se po prvi put održati u sklopu glavnog programa, dodatno će proširiti festivalske horizonte i obogatiti sadržaj spajanjem tradicionalnog sporta i moderne gaming scene. Na prošlogodišnjem izdanju posjetitelji su imali priliku uživo slušati najtrofejnijeg trenera američkog nogometa Billa Belichicka i nogometnu legendu Alessandra Del Piera, ali i učiti od brojnih domaćih i svjetskih stručnjaka i sportaša.

Svi detalji o programu i novitetima ovogodišnjeg izdanja bit će otkriveni 10. svibnja kada organizatori pripremaju zabavu na Mažuranićevom trgu u Zagrebu. Ulaz je slobodan, a cjelodnevna zabava koja počinje već u 12:00 sati. Tri dana festivala bit će ispunjena predavanjima i panelima u suvremenom kongresnom, sportskom i zabavnom centru Fortis Club u Falkensteiner Resortu Punta Skala. Osim edukativnog dijela, festival će ponuditi i uzbudljiv zabavni program.