Stipe Bekavac poražen prekidom u prvoj rundi

Hrvatski MMA borac Stipe Bekavac poražen je na eventu jake ruske promocije ACB, koji je jučer održan u Bratislavi. On njega je prekidom u prvoj rundi bolji bio Daniel Toledo iz Španjolske, piše Fight Site.

Bekavac je u ovu borbu ušao kao favorit, odnosno kao iskusniji borac koji je pobjeđivao veća imena nego Španjolac, koji je u okršaj ušao sa skromnim profesionalnim skorom, 6-5. I Omišanin je dobro ušao u borbu, posebno se dobro kretao i tražio prostor za udarac, a neke je i kvalitetno plasirao. Španjolac nije djelovao konkretno i činilo se da bi Bekavac mogao podizanjem tempa odvesti borbu u svoju korist. Prošle su pune dvije minute prije nego je Španjolac nešto pokazao, odnosno kad je došlo do klinča iz kojeg obojica povlače dobre udarce.

[video: 24616 / ]

Ipak, Španjolac u jednom trenutku pogađa Bekavca koljenom u predio stomaka, čime mu nanosi prvu štetu. Malo nakon toga dolazi do nove izmjene, iz koje Toledo izvlači rušenje te dolazi u gornju poziciju. Pokušavao je doći u bolju poziciju, no Bekavac jako dobro izlazi i ponovno su u kličnu na nogama. No, odjednom dolazi još jedno koljeno Španjolca, ovog puta u glavu Bekavca koji završava na podu i sudac brzo prekida borbu.

Ovo je ujedno treći poraz Stipe Bekavca u nizu i svi su došli prekidom u prvoj rundi. Njegov profesionalni skor trenutno iznosi 19 pobjeda i 9 poraza.