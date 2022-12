SVJETSKO PRVENSTVO

Sretno, vatreni! Evo gdje gledati veliki okršaj Hrvatske i Brazila

Povijesna je ovo prilika za naše nogometaše koji se nikada na dva uzastopna Mundijala nisu plasirali dalje, no s druge strane svaki puta kada bi prošli grupu, kao u Rusiji 2018. ili Francuskoj 1998., otišli bismo do medalje pa se nadamo da će to biti moguće i ovoga puta.