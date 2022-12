Brazilci s jednom pozicijom imaju problem, boje se Perišića, a Gvardiol i Lovren moraju zaustaviti najveće iznenađenje

Nebrojene su analize kojima su se ovih dana bavili nogometni autoriteti kada je utakmica Hrvatske i Brazila u pitanju. Ovaj četvrtfinalni sraz Svjetskog prvenstva ostat će u pamćenju sigurno svim akterima ove priče, bez obzira na to kako završio. Da, bez obzira na rezultat, vatreni su već sada napravili jako puno. Plasman među osam najboljih reprezentacija svijeta i poslastica s Brazilom, scenarij je koji smo otprilike i priželjkivali.

Nekakav opći dojam ipak sugerira da je Brazil u ovoj utakmici favorit. Njihova kompozicija igre djeluje najraznovrsnije na ovom terenu, a u napadu posebice ubojito. U četiri utakmice zabili su sedam pogodaka, dva primili. Njihov princip igre otprilike je sličan našem, čvrsta obrana, s bekovima čiju izvedbu još uvijek čekaju, a najveći potencijal momčadi je u ofenzivnoj tranziciji.

Vinicius je najbolji

Najviše po lijevoj strani, na našoj je Ivan Perišić, jedna od najvažnijih poluga igre momčadi Zlatka Dalića. S brazilske lijeve strane najviše ćemo strepjeti od Viniciusa Juniora, po mnogima najboljeg igrača ove brazilske momčadi. Oni praznovjerni u Brazilu, lošim su predznakom protumačili kada se na jučerašnjem Viniciusovu druženju s medijima pojavila – mačka. Brazilci su na ovom Svjetskom prvenstvu imali ukupno 70 pokušaja na protivnički gol, a kada u obzir uzmete činjenicu da je čak 45 pokušaja stiglo unutar šesnaesterca, jasno je na čemu će naši današnji suparnici inzistirati.

Bit će to veliki ispit za Joška Gvardiola i Dejana Lovrena, naš stoperski dvojac na ovom turniru izgleda dojmljivo. Ako nastave u tom ritmu, Richarlison, brazilski centarfor morat će se namučiti želi li ugroziti naš gol. Riječ je o jednom od najvećih iznenađenja ovog Svjetskog prvenstva. Uostalom, napadač Richarlison, najpretraživaniji je pojam na internetskim tražilicama zadnjih petnaestak dana.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - Japan v Croatia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - December 5, 2022 Croatia's Dejan Lovren and Josko Gvardiol celebrate qualifying for the quarter finals REUTERS/Marko Djurica Photo: MARKO DJURICA/REUTERS

– Mnogi u Brazilu smatraju da je ovo najbolja brazilska reprezentacija zadnjih dvadesetak godina i da je došao kraj iščekivanju novog naslova svjetskog prvaka. Ovaj turnir održava se na okruglu obljetnicu našeg zadnjeg naslova prvaka. U pravu ste, odavno naša momčad nije imala tako posebnu energiju. U Brazilu vlada ogromna euforija kao i uvjerenje da smo opet zreli i da možemo otići do kraja. Svi smo strepjeli nad Neymarovom ozljedom, no on izgleda spremno. Najviše se ovdje očekuje od njega, a Richarlison je novi idol nacije. Njegova priča o uspjehu iz najvećeg siromaštva zvuči nevjerojatno. To je moguće samo u Brazilu – kazao nam je Filipe Cury, novinar brazilske medijske kuće Globo.

Ključan je vezni red

Osim uvjerenja o uspjehu, sigurno postoje neke stvari koje brinu naše današnje suparnike.

– Brazilski nogometni autoriteti uvjereni su kako će Hrvatska biti iznimno težak i ozbiljan suparnik. Ključno će biti ono što će se događati u veznom redu. Bit će ključno pitanje mogu li se Hrvati nametnuti brazilskoj kompoziciji kojom upravlja Casemiro. Brazilci također ozbiljno sugeriraju da se Luka Modrić, Marcelo Brozović i Mateo Kovačić mogu nametnuti svakoj ozbiljnoj svjetskoj reprezentaciji. I o tome se dosta zadnjih dana raspravljalo u brazilskom medijskom prostoru. Bit će nam jako važno zaustaviti Ivana Perišića, vašeg ponajboljeg nogometaša. Na tim bekovskim pozicijama smo uoči turnira, ali i u zadnjim utakmicama, imali dosta problema – ističe Filipe Cury.

Kada je riječ o lijevim bekovima, brazilski izbornik Tite sigurno neće moći računati na Alexa Sandra koji je, zbog problema s kukom, propustio zadnje dvije utakmice. Stoga na bekovima možemo očekivati Danila i Edera Milataa. Stoperske pozicije, po svemu sudeći okupirat će Marquinhos i Thiago Silva.

