Što nas danas čeka na SP-u? Vatreni idu na Brazil, u goste nam stiže Rendulić, uživo smo u Kataru!

Hrvatska i Brazil igrali su do sada u službenim susretima četiri puta, dva puta prijateljski i dva puta natjecateljski. Tri puta je slavio Brazil, a jednom smo podijelili bodove. Kakav bi to spektakl bio danas tu statistiku promjenimo u našu korist! Hoće li nam to poći za rukom moći ćemo se uvjeriti od 16 sati, no prije toga donosimo vam cijeli dan ispunjen nogometom.

Već od 7 sati po hrvatskom vremenu pratimo okupljanja navijača koji su već u Kataru ili koji su onamo stigli noćas bodriti vatrene. Naš reporter Tomislav Dasović uključit će se nekoliko puta tijekom dana uživo i pratitie naše navijače i reprezentaciju.

U zagrebačkom studiju, na našoj platformi Večernji TV donosimo još jednu specijalnu emisiju i to uoči utakmice, za vrijeme poluvremena kao i podrobnu analizu (i nadamo se slavlje) nakon dvoboja. U naš studio dolazi trener i bivši nogometaš s bogatom karijerom Krunoslav Rendulić.

Današnji raspored na SP 16.00 HRVATSKA - Brazil 20.00 Argentina - Nizozemska

Od 20 sati uživo pratimo i drugo četvrtfinale s kojim se naše križa, a to je susret Nizozemske i Argentine. Sutrašnja dva susreta bitke su Južne Amerike i Europe i dok je o onom Hrvatskom već sve gotovo ispričano, dodajmo kako Messi i društvo tražiti prolaz protiv Nizozemaca koji su u osmini finala bili uvjerljvi protiv SAD-a (3-1), dok je Argentina s (2-1) savladala Australiju.

Kakav rezultat predviđate u sutrašnjem četvrtfinalu? Pobjeda Hrvatske! 57,95% +

Pobjeda Brazila 20,72% +

Drama s produžetcima i penalima (zna se tko dobija, Hrvatska!) 18,71% +

Ista drama, ali Brazil dobija 2,63% +

