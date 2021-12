LARA SANTINI

Splićanka je svjetska prvakinja: 'Mi smo misice s mišićima, više nismo muškobanjaste'

- Kad me vide na fotografijama, to su fotografije s bine na kojima se vidi doslovno svaki mišić, a cijeli taj dojam još je povećan bojom koju obvezno nanosim na tijelo. Izgledam golema na bini, pa kad me ljudi poslije negdje sretnu obično se šokiraju i kažu da sam malecka. Na natjecanjima se ne ocjenjuje samo simetrija mišića, nego i ženska figura, prezentacija na pozornici, frizura i šminka, priča Lara Santini.