Slovenci za VL: Svi hoće pokazati tko je glavni na Balkanu. Ista priča bila je na Olimpijskim igrama

Uoči utakmice koja za hrvatske rukometaše znači "biti ili ne biti" u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, porazgovarali smo s nekolicinom slovenskih reprezentativaca. A razgovarali smo nakon njihova nes(p)retnog poraza od Egipta i prije utakmice Hrvatske i Islanda pa situacija oko međusobnog nedjeljnog dvoboja još nije bila posve jasna.

Točnije, nije bilo jasno hoće li to biti revijalna utakmica (ako obje reprezentacije ostanu bez izgleda za četvrtfinale) ili će barem za Hrvatsku biti vrlo kompetitivna. No svi sugovornici sa slovenske strane govorili su o toj utakmici kao o jednako važnoj poput onih koje se igraju za visoke plasmane.

Ovo je sad pitanje prestiža

Slično je zborio i kapetan slovenske reprezentacije Blaž Janc, strijelac osam pogodaka protiv Egipta (25:26).

– Čak i da Hrvatska nije ostala u igri za četvrtfinale, ovo bi bila jako važna utakmica za obje reprezentacije. Jer, to je pitanje prestiža. Znate kako je s nama reprezentacijama s Balkana. Čak i kad utakmica u natjecateljskom smislu ne donosi bitan pomak, svatko hoće pokazati tko je glavni na Balkanu. Slična je bila priča i na Olimpijskim igrama.

Nakon pobjede nad Islanđanima, naši su bili prilično emotivni, a Slovenci su, pak, nakon poraza od Egipta, bili na drugom kraju vage raspoloženja. Hoće li se ipak trebati potruditi kako bi pronašli motiv za utakmicu koja Sloveniji ništa bitno ne mijenja?

– Mislim da je najlakše pronaći motiv za takvu utakmicu pa tako i meni, kapetanu ove momčadi. Tko ne bi htio igrati balkanski klasik pred 15 tisuća gledatelja? Čak ako ta utakmica što se tiče plasmana ništa bitno ne mijenja, sve te oko nje digne i svaki igrač želi igrati ovakve utakmice. Istina je, neće biti lako dignuti se nakon ovakvog poraza, no ni kod jednog igrača nije upitno hoće li dati svoj maksimum.

U najavi prvenstva, slovenski kapetan je predvidio da će skupinama prvog i drugog kruga dominirati Danska i Francuska.

– Danci i Francuzi izgledali su kao izvanzemaljci, neka viša razina, u odnosu na konkurenciju. No nakon njih dolazi osam-devet reprezentacija od kojih svaka svaku može pobijediti i puno toga tada ovisi o dnevnoj formi i sportskoj sreći. A te reprezentacije su Slovenija, Island, Egipat, Hrvatska, Portugal, Španjolska, Norveška, Brazil i Švedska. Ako u toj konkurenciji završite na 12. mjestu, ispada da ste bili loši, a uz malo sreće možete zaigrati u polufinalu.

Slično je zborio i Jure Dolenec:

– Nije realno da u svakom velikom natjecanju budemo u polufinalu. S obzirom na to da se svjetski rukometni vrh širi, izglednija je pozicija između trećeg i 12. mjesta.

A nije puno, dva pogotka, nedostajalo da i Slovenci ostanu u igri za prolaz među osam najboljih. Protiv Egipta su imali i posljednji napad za utješni remi, ali ga nisu realizirali. Doduše, doima se da su i suci požurili s dizanjem ruke za pasivni napad pa su im i poništili pogodak zbog nedozvoljenog petog dodavanja.

– Mislio sam da nam je suđeno probijanje, a onda je sudac rekao da je to bio pasivni napad, odnosno peto dodavanje.

U porazima protiv Islanđana i Egipćana Slovenci su imali popriličan broj tehničkih pogrešaka, odnosno izgubljenih lopti.

– Te izgubljene lopte su nas pokopale.

Kad je toga manje, Slovenci igraju vrlo ubojito pa su tako prošlog ljeta igrali i u polufinalu Olimpijskih igara u kojem su izgubili od Danske 30:31 uz posljednji napad za izjednačenje i potencijalni (nedosuđeni) sedmerac zbog obrane iz prostora.

– Ispada da nam ti posljednji napadi ne idu. Doduše, vratili smo se iz povećeg minusa što je ipak pokazatelj da momčad ima karakter i da daje sve od sebe.

Bit će to "fajt" do samog kraja

O današnjoj utakmici s Hrvatskom porazgovarali smo i sa slovenskim izbornikom Urošom Zormanom koji se složio s nama da onaj krajnji rezultat pripremne utakmice s Hrvatima (25:33) nikako nije slika realnog odnosa snaga između dviju strana.

– Naravno da to nije bila prava slika. Mi nismo bili u punom sastavu, nismo imali ozlijeđenih, neki su se vraćali nakon bolesti. Osim toga, kada se igra posljednja utakmica prije velikog natjecanja, igrači znaju igrati u leru jer su svjesni da ih moguća ozljeda udaljava od igranja na Svjetskom prvenstvu. No ako moji dečki sada dignu glavu, ako pokažu da su pravi sportaši, bit će to sigurno "fajt" do posljednje sekunde.

Koje kvalitete kao ključne slovenski izbornik vidi na strani domaćina današnje utakmice?

– Obranu igrate stvarno čvrsto, a dodatna vrijednost su vratari pa uz manje tehničkih pogrešaka možete izgledati jako dobro.

Koliko težak posao čeka Zormana da motivira svoje igrače za dvoboj s Hrvatima?

– To je dio mog posla. Doduše, ako ih ne motivira puna dvorana i želja da se nadigra rival iz susjedstva, o čemu onda govoriti.