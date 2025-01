Slovenska zvijezda: Ako pobjedimo Hrvate, nisu ni zaslužili četvrtfinale. Želimo im sve pokvariti

Jedna od najvećih zvijezda Slovenije, Miha Zarabec, razgovarao je sa slovenskim medijem Ekipom te najavio da će učiniti sve da Hrvatima pokvare slavlje. Podsjećamo, Hrvatska sutra od 20.30 sati u zagrebačkoj Areni igra susret protiv Slovenije i pobjedom ćemo potvrditi četvrtfinale s prvog mjesta.

- Ovo su najljepše utakmice. Kad shvatite za što oni igraju, a za što mi ne. Najbolja stvar je igrati bez pritiska. Ako ništa drugo, moramo uživati ​​u igri. S razmišljanjem da ako mi nismo zaslužili biti u četvrtfinalu, a pobijedili smo ih, nisu ni oni. Ući ćemo u ovu utakmicu samo s jednom mišlju: pokvariti sve što možemo - rekao je Zarabec pa je nastavio:

- Nismo bili pravi cijelo prvenstvo, ali moramo sačuvati čast. Želimo igrati onako kako znamo, ali to još nismo pokazali. Veselim se, stvarno. Za nas je sutrašnji dan kao medalja. Kad bismo samo mogli uništiti sve što možemo. I vratiti nam čast. Vidimo što Hrvati govore nakon pobjede nad Islandom. Već su u polufinalu. Ne u četvrtfinalu, u polufinalu. Lete u oblacima. To bi nas trebalo zapaliti. Ne bojimo se nikoga, iako znamo da još nismo skupili savršenih 60 minuta na ovom prvenstvu. Sada je vrijeme da uživamo i pokažemo ono što do sada nismo.

Zarabec je dobar prijatelj s Domagojem Duvnjakom, s kojim je šest godina igrao u Kielu. Ipak, njih dvojica nisu se čuli uoči ove utakmice.

- Nije me kontaktirao, dosad mi se više Islanđana javilo i govorilo koliko znači naša utakmica. Što se Duleta tiče, neće puno igrati, boli ga. Kaže da je na 20 posto. Ali ne razmišljamo o tome.