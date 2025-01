Evo na koga Hrvatska može u četvrtfinalu SP-a. Smiješi nam se spektakl i rukometni klasik

Rukometaši Danske, trostruki branitelji naslova svjetskih prvaka i jedni od tri domaćina ovogodišnjeg SP-a, osigurali su plasman u četvrtfinale, i to kao pobjednici skupine I drugog kruga nakon što su u Herningu svladali Švicarce s 39:28 (18:11). Lasse Andersson ​s osam golova bio je najefikasniji kod Danske, dok su Noam Leopold i Felix Aellen zabili po pet puta za Švicarsku. Kao i u svim dosadašnjim nastupima, Danci su ostvarili veliku prednost već u pvom poluvremenu da bi u nastavku rutinski priveli susret kraju.

Wolf zaključao vrata

Kolo prije kraja natjecanja u skupini Danska je s maksimalnih osam bodova osigurala prvo mjesto u skupini jer ima dva boda više, ali i pobjedu u međusobnom ogledu protiv druge Njemačke. No, razloga za zadovoljstvo imaju i Nijemci jer su pobjedom Danaca i oni osigurali ulazak u četvrtfinale kao drugoplasirani. Naime, Njemačka ima dva boda više od treće Italije koju je ranije u četvrtak svladala s 34:27. Opet je briljirao vratar Andreas Wolff s 18 obrana, a posebno se istaknuo upravo u ključnom odvajanju Njemačke od 32. do 39. minute. U tom je razdoblju Wolff "zaključao" svoja vrata, a Njemačka je povećala prednost sa 16:14 na 20:14. Do kraja susreta Talijani se više nisu uspjeli približiti. Njemačke strijelce predvodio je Timo Kastening sa šest golova, dok je Leo Prantner zabio osam za Italiju.

Danska će tako u četvrtfinalu u srijedu 29. siječnja igrati protiv drugoplasirane reprezentacije iz skupine III koja se igra u Oslu, dok će Njemačka isti dan igrati protiv pobjednika skupine III. Važnu pobjedu u skupini II u Varaždinu ostvarila je Mađarska koja je sa 29:26 (12:13) nadigrala Austriju i tom se pobjedom probila na drugo mjesto. Pedro Rodriguez Alvarez je s osam golova predvodio Mađarsku dok je Sebastian Frimmel sa šest pogodaka bio najbolji kod Austrije. Nakon što je veći dio prvog poluvremena protekao u blagoj prednosti Austrije, Mađarska je preuzela kontrolu rezultata početkom nastavka. No, prednost Mađara postala je izražena tek sredinom drugog poluvremena kada su se odvojili sa 20:19 na 25:21 uoči zadnjih 10 minuta. Austrija se pred sam kraj primakla na samo 28:26 no nije bilo vremena za povratak.

Druga Mađarska tako kolo prije kraja natjecanja po skupinama ima pet bodova te će izboriti četvrtfinale ako u subotu ne izgubi od Nizozemske. Austrija je ostala na tri boda te zauzima peto mjesto, iza treće Nizozemske i četvrte Sjeverne Makedonije koje imaju po četiri boda.

Francuska je osigurala prolazak u četvrtfinale kao pobjednik ove skupine nakon što je nadigrala Nizozemsku sa 35:28 i tako zadržala stopostotni učinak. Dika Mem i Melvyn Richardson sa po sedam golova predvodili su Francusku, dok su Dani Baijens sa šest i Lars Kooij s pet pogodaka bili najefikasniji u Nizozemskoj.Na ljestvici sada ima maksimalnih osam bodova. U skupini je još Katar koji je na dnu bez bodova. Francuska će u četvrtfinalu za pet dana igrati protiv drugoplasirane reprezentacije skupine IV koja se igra u Zagrebu, a u kojoj se natječe i Hrvatska.

Sjeverna Makedonija je na ovo SP došla isključivo s igračima iz domaćeg prvenstva, bez zvijezda iz europskih klubova i malo tko im je davao neke velike šanse. U grupi su slavili protiv Gvineje, odigrali su remi s jakim Mađarima, a u kontroverznoj i skandaloznoj utakmici koju su obilježili danski suci, izgubili su od Nizozemske. U idućoj fazi su u prvom kolu u spektakularnoj završnici odigrali remi s Austrijom, da bi nakon pobjede nad Katarom Veselina Vujovića stigli jako blizu četvrtfinala.

Naime, danas igraju s rasterećenom Francuskom koja je kolo prije kraja izborila plasman među osam najboljih. Tko zna, možda će moćni Tricolori igrati pod ručnom, možda će Guillaume Gille odmarati najjače vedete i tako dati šansu nabrijanim i hrabrim Makedoncima da dođu do čuda.

Hrvatska prati Češku

Hrvatska jednim krajičkom oka prati Češku, našeg sljedećeg suparnika u kvalifikacijama za europsko prvenstvo koje će se 2026. godine igrati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Naime, s Česima igramo sredinom ožujka dvije kvalifikacijske utakmice, u gostima i kod kuće. U prva dva kola Češka i mi ostvarili smo po dvije pobjede, nad Luksemburgom i Belgijom. Češka je za sada prva u skupini zbog boljeg omjera primljenih i datih pogodaka.

Na ovom SP-u Češka je u skupini prvog kruga odigrala neodlučeno protiv Poljske i Švicarske, a izgubila od Njemačke. U drugom krugu su izgubili od Italije, a pobijedili su Tunis. Ostaje im još susret bez nade protiv Danske. Glavni igrači na SP-u su im desni vanjski Kašparek, lijevo krilo Hrstka, pivot Zeman, te vratar Mrkva.