Slavni srpski košarkaš rođen u Hrvatskoj: 'Natjerali su nas. Roditelji su morali napustiti sve što imali'

Srpski košarkaš Predrag Stojaković je tijekom svoje karijere osvojio titulu prvaka NBA, tri puta je nastupio u All Star utakmici, a s reprezentacijom Srbije i Crne gore osvojio je europsko 2001. i svjetsko zlato 2002. godine. U NBA je nastupa 899 utakmice. Prosječno je po utakmici zabio 17 poena, a dvaput je pobijedio u All Star natjecanju u tricama. Do 14. godine živio je u Požegi i tamo je počeo trenirati košarku.

Stojaković smatra da njegova karijera ne bi bila toliko plodonosna da se nije bilo Domovinskog rata kada su on i njegova obitelj otišli u Beograd. O svemu je pričao kao gost u Knuckleheads podcastu.

"Odrastao sam u zemlji koja se zvala Jugoslavija, multietničkoj. Moja obitelj i ja smo bili Srbi koji su živjeli u Hrvatskoj. Igrao sam košarku rekreativno u školi. Kad sam bio osmi razred počeo je rat, pa sam s obitelji bio natjeran ostaviti sve iza sebe i preseliti se u Srbiju, u Beograd", rekao je Stojaković.

"Tu je sve i počelo, bio je jedan trener iz Crvene zvezde koji me zvao. Rekao je da ima prijatelja iz vojske koji me je vidio kako igram i da mi želi pružiti priliku. Imao sam 14 i bio sam visok, mada nisam imao vještine osim koordinacije. To mi je bio prvi ozbiljan kontakt s košarkom, trenirali smo svaki dan i kliknulo je."

"Košarka mi je bila izlaz, pomogla da pronađem nešto pozitivno u životu. Gledao sam roditelje kako napuštaju sve iza sebe i muče se, ostavljaju sve na čemu su radili cijelog života. I danas mislim o tome, da rata nije bilo, ne znam da li bih igrao košarku. Odrastao sam u malom mjestu od 20 tisuća ljudi, jedini sport koji smo igrali bio je u školi. Vjerojatno bih nastavio koracima roditelja, radio što i oni, na njivi ili u farmi", kazao je srpski košarkaš pa zaključio:

"Život je nepredvidiv kao i ono s čim se svaki dan susrećemo. Ovo je blagoslov, našao sam izlaz i fokusirao na košarku. Sretan sam što sam imao trenera koji je učitelj i mentor, pa me je naučio osnovama igre i otključao me, izazvao domino efekt. Za jednu godinu sam postao najbolji igrač u državi, za samo jednu godinu."

