Igrao kod Kloppa

Sjećate se njega? Zarađivao je milijune, a svi su se iznenadili gdje je danas

Jordon Ibe
Instagram
Autor
Željko Janković
30.10.2025.
u 20:12

Bivši krilni igrač Liverpoola Jordon Ibe, koji je postigao četiri pogotka za Redse u 58 nastupa za Anfield i radio pod vodstvom Jürgena Kloppa, potpisao je za momčad osme lige u Engleskoj. Ranije ovog tjedna, Sittingbourne FC, sa sjedištem u gradu u Kentu, objavio je da je Ibe doveden da igra za momčad s Isthmian South Easta. Ovaj 29-godišnjak trenutačno čeka međunarodno odobrenje za nastup, nakon što je registriran u Švedskoj.

Ibe je kao tinejdžer došao u Liverpool iz Wycombe Wanderersa, ali je u ljeto 2016. prodan Bournemouthu za 17 milijuna eura.
Proveo je četiri godine na južnoj obali prije nego što se preselio u Derby County. Ibe je nedavno igrao za Ebbsfleet, Hayes & Yeading i Hungerford, a sudjelovao je i u KSI-jevoj ligi košarkaša. Šef Sittingbournea Ryan Maxwell upoznao se s Ibeom preko zajedničkih prijatelja.

- Rekli su: 'Maxy, stvarno bismo voljeli da Jordon dođe k tebi, barem da trenira, i nastavi dalje, mislimo da si sposoban ponovno probuditi njegov nogometni gen' -  objasnio je Maxwell i nastavio:

- Svakako sam želio pomoći. Nakon što sam ga upoznao, odmah sam ga zavolio i pokušat ću mu pomoći i podržati ga koliko god mogu. Trenirao je dva puta i već je napravio stvari koje nijedan igrač u ovoj ligi ne može s nogometnom loptom. Sposobnost, magija su još uvijek tu. Ima samo 29 godina. Ovo nije 35-godišnjak koji nije igrao. Još uvijek može trčati, kretati se, mijenjati pozicije. Još uvijek ima super brzinu, tako da ima puno toga za ponuditi. Želim ići korak po korak, nakon što dobijemo njegovu međunarodnu dozvolu, jer je bio registriran u Švedskoj, iako nije nastupio jer nije mogao dobiti vizu. Kad to bude gotovo, neće biti pritiska, neće biti žurbe. Nije u formi za utakmicu, tako da prvo moramo proći osnove na planu kondicije. Ali nema sumnje u njegove sposobnosti. Samo želim da uživa...

LeBron James uključen u skandal s klađenjem koji trese NBA
Ključne riječi
Engleska Liverpool jordon ibe

