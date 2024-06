Sesar: Otkazi su za mene završena priča, pozornost zavrijeđuju oni koji su se odazvali

U akciji "Atena 2024", izbornik muške košarkaške reprezentacije Josip Sesar pred medije izašao je zračeći optimizmom. Premda još na okupu nema svih 15 igrača (Šarić, Zubac, Hezonja, Smith i Branković priključit će se tek 17. lipnja) koji konkuriraju za nastp na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre, Sesar je o prvim treninzima onih koji su stigli pričao entuzijastično.

- Svi su zdravi i željni, svi imaju veliku volju. Na prvom treningu se od starta krenulo sa 100 posto našpananost, krenula su i neka zakucavanja, pa sam morao malo i štopati. Inicijalno stanje je dosta dobro a sada krećemo u taktičke varijante, obnavljanje znanja od prošlog ljeta. A kada nam se priključi ovih pet igrača radit ćemo nadogradnju u taktičkom smislu pa tako i s nekim alternativnim obranama.

Hoće li ili neće biti hendikep kasnije priključivanje udarnih igrača ove reprezentacije? Što zbog NBA pravila a što zbog Hezonjina i Brankovićeva igranja finala državnih prvenstava u Španjolskoj i Njemačkoj.

- Tu ne bi trebalo biti problema. I prošle godine su neki došli posljednjih pet dana, nakon što su ostali bili zajedno mjesec dana i prošli one pretkvalifikacije za Eurobasket. Tada su oni to jako dobro polovili. To su igrači visoke kvalitete. Ono što je meni bitno zadržati kemiju koju smo imali prošle godine, onaj stav. I da Šarić, Hezonja, Zubac i Smith budu onako pozitivni i željni igre i da s istim entuzijazmom guraju igrače koji nisu u prvom planu.

Da ih poguraju mentorski.

- Tako je. Da im jednostavno pomognu u nekim situacijama. Vidjeli smo koja je to razina igre. Evo kada smo igrali eurokvalifikacije protiv Francuske i njihovih euroligaških igrača vidjelo se da bi nam puno značilo da imamo Šarića i Zupca. Idemo korak po korak, momci dobro rade, u kontaktu sam s ovim koji još nisu tu i poslao sam im "playbook" da se već pripremaju kroz svoj individualni rad za te naše akcije.

Koliko su spomenuti igrači koji još nisu s reprezentacijom bili entuzijastični u tim razgovorima?

- Jako, jedva čekaju. Nažalost, Zubac i Šarić se ne mogu priključiti no što im NBA dozvoli. Hezonja i Branković igraju finala u zemljama u kojima igraju. Jedino je Smith, nakon ove turbulentne sezone kakvu je imao Partizan, dobio par dana više i on se u subotu već priključuje i to ovdje u Zagrebu.

Što izbornik ima za reći o izostancima a njih nije malo (Božić, Ramljak, Matković, Šamanić, Žižić...)?

- Ništa. To je za mene završena priča. Nisam niti želim nekome zatvarati vrata. Mi početkom rujna imamo memorijalnu utakmicu za Dražena Petrović a potom u studenom eurokvalifikacije u studenom i ja ću ih sve opet kontaktirati. Onaj koji bude na našem popisu, ako ima volju i želju, sigurno da će biti tu. Tu ne vidim problem. Treba se usredotočiti na ove igrače koji su tu i njima se posvetiti.

Jesu li sva opravdanja onih koji se nisu odazvali bila dovoljno uvjerljiva?

- O tome ne želim. Svako ima svoj razlog.

Je li itko rekao da više ne želi igrati o reprezentaciju?

- Ja bih više volio pričati o ovim momci koji su tu. Što se tiče izostalih, najbolje je da nazovete njih.

Je li ovakav pristup najbolji način da se gradi kult reprezentacije s onima koji to od srca žele jer evidentno je da je on u košarci slabiji u odnosu na ostale ekipne sportove (nogomet, rukomet, vaterpolo, odbojka)?

- To je jedini način kako se to može. Ja niti sam zatvorio niti ću kome zatvoriti vrata. No, ovi momci koji su tu zaslužuju svu našu pozornost. Moramo se baviti njima i dovesti ih u što bolje stanje i taktičko i tehničko da bi odigrali što bolji turnir.

Sva ta otkazivanja, da li ona ruše kult reprezentacije?

- Ne, za nas koji smo tu to nije problem. Svatko ima neke svoje razloge. Ja ako se želim odazvati reprezentaciji ne može meni tu želju narušiti netko tko to nije htio. Tako mislim i za ostale igrače.

No, nije li loše kada igrači vide da mogu odbijati reprezentaciju kad im se prohtije, bez dovoljno čvrstog razloga?

- Uvijek ima netko tko hoće.

Ima, ali to onda to i nije dovoljno snažan kult reprezentacije?

- Ja mislim da jest. Ne možeš ti nekoga na silu. Što znači nekoga "povući za uši" i dovesti ga da tu trenira. Što imaš od toga. Kult reprezentacije rade ljudi koji žele igrati za reprezentaciju. Imaš ljudi koji žele ali se ne osjećaju u ovom momentu sposobnim, što fizički a što zbog psihološkog zamora od sezone. Ne znači samo "boli me koljeno pa ne mogu doći". Može se dogoditi da se ne osjećaš dobro psihički da bi bio spreman da si tu. Ja tu ne vidim problem. O tome ne treba razglabati. Ti koji nisu došli i dalje su kvalitetni igrači i kvalitetne osobe ali oni nisu tu.

Što onda reći o Dariju Šariću koji ovo ljeto nema ugovor, kao i neki kojima je to razlog nedolaska, a ipak dolazi?

- Ja sam to neki dan rekao i za Bojana Bogdanovića koji nikad nije doveo u pitanje svoje igranje za reprezentaciju. Mislim da je i Dario Šarić taj tip. Dario voli košarku, voli igru. Voli klupske sezone no voli i reprezentaciju. On je sada kapetan, vođa i uživa u toj ulozi. On jedva čeka da se priključi.

Sada je on taj uzor svima kada je u pitanju odazivanje reprezentaciji.

- Tako je. Ne samo on, i Hezonja i Zubac pa i Smith. Ali ne treba zaboraviti ni Filipovića, Kapustu i ostale. Evo, nazvao sam Krušlina nakon nekoliko godina što ga u reprezentaciji nije bilo. Nije postavio niti jedno pitanje i na prvu smo se dogovorili. Isto kao i ostali, nisu tražili povlašteni status, neku beneficiju. Rekli su "dolazim, samo recite kad".

Za pretpostaviti je da je Sesar sa svojim pomoćnicima (Ivan Tomas, Ivan Perinčić) već odskautirao buduće suparnike, dakako, koliko se to moglo bez gledanja utakmica u recentnom sastavu.

- Radili smo te neke individualne karakteristike i gledali smo neke utakmice Slovenije s posljednjeg velikog natjecanja koje je dobila ali i one koje je izgubila. Sada gledamo i taj Novi Zeland. To su dvije utakmice koje su nam kvalifikacijske za prolazak dalje na turniru u Ateni. Što reći o Slovencima? Znamo da o Luki Dončiću sve ovisi, da vodi igru a moramo pronaći način kako da mu smanjimo postotak uspješnosti ali i da ne dozvolimo da se razigraju ostali uz njega.

Povratnik u reprezentaciju Krušlin je kazao da je za nas ključna utakmica u podskupini Novi Zeland.

- Da. Mi možemo dobiti Sloveniju i izgubiti od Novog Zelanda i zatvori se krug a mi ispadnemo. Pobjeda protiv Novog Zelanda je prioritet. Nezgodna je satnica, protiv Slovenije igramo kasno navečer a sutradan već popodne s Novim Zelandom - ustvrdio je Josip Sesar koji je jako zadovoljan uvjetima za trening koje ima u Agram Clubu.