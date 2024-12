Rimac: Imali smo jako dobrih ali i loših utakmica, moramo smanjiti oscilacije

Košarkaši Splita bez većeg su stresa došli do važne gostujuće pobjede, desete u domaćem prvenstvu (Favbet Premijer liga). U hrvatskom derbiju, u Zagrebu su pobijedili Cibonu (91:81) a značajnu ulogu u tome odigrao je bek Antonio Jordano, koji je zabio šest trica, sveukupno 23 koša. Bila je to njegova šuterska večer.

- Bilo je više i vrijeme. Mučio sam se dosad, ide pa ne ide. No, ovu utakmicu smo odigrali doista timski o čemu govori i naš skok. Jedan drugome smo pomagali i jedino tako i možemo nešto napraviti. Cibona ima opasnu momčad i ovo je bitna pobjeda za nas no kada imamo ovakav pristup onda smo po svakog opasni - kazao je Jordano kojeg je pohvalio i njegov trener Slaven Rimac:

- U ovom ritmu igranja utakmica sve se svede jesi li pobijedio ili nisi a raspored je takav da je za nas svaka pobjeda bitna. Odigrali smo odličnu drugu četvrtinu u kojoj smo ušli u šuterski ritam, naročito Jordano koji je zabio u tri napada tri trice i to je, po meni, presudilo. Cibona je bila dobra u nastavku no kada imate "plus 17" na poluvremenu to vam je zalog da si u prednosti i kada nekoliko minuta ne zabiješ koš. Osim toga, imali smo igrače koji su znali zabiti u takvim situacijama. Shorter je bio dobar egzekutor u par tih situacija, par puta i Tišma i ja moram biti zadovoljan tim više što smo kratki za jednog visokog igrača u rotaciji kao i za ozlijeđenog Katića.

Negdje na minutu i pol prije kraja susreta, kod Rimca se primijetio uzdah olakšanja:

- Od kada sam ja u Splitu događalo se da odigramo loše ove utakmice u Zagrebu, prije svega u mentalnom i energetskom smislu. Ovo je prva utakmica u kojoj smo bili nadmoćni u skoku i da je energija bila dobra.

Već u ponedjeljak Splićanima na Gripama slijedi jako važna abaligaška utakmica. A potkraj godine je i utakmica s Mornarom i kada bi dobili obje te utakmice mogli bi mirnih snova ući u novu godinu.

- Relativno je rana faza sezone i nije tu još ništa cementirano. Ja uvijek kažem, u svaku utakmicu treba ući s najvećim očekivanjima, vjerom da možemo dobiti a onda u samoj utakmici vidjeti koliko se stvarno može. Na nekim utakmicama smo ove sezone pokazali jako dobru odgovornost igrajući s dosta samopouzdanja no bilo je i onih koje nisu tako izgledale. Bilo je utakmica u kojima smo izgledali jako dobro ali i onih u kojima smo izgledali jako loše i to treba smanjiti. Ja se nadam da možemo smanjiti raspon tih oscilacija. Možda onda neće biti više jako dobrih utakmica ali ja želim da imamo što manje onih jako loših. Jer, da smo u nekim našim lošim utakmicama igrali samo malo bolje danas bismo imali znatno bolji skor. No, gust je raspored, treba nam još jedan centar a i Katić nam je ozlijeđen, pa ni oscilacije ne čude - kazao je trener Splićana.