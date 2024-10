Rimac: Ovo jest veliki skalp, no nismo mi drugačija momčad od one koju je prije sedam dana Budućnost razbila

Nakon punih 12 godina košarkaši Splita uspjeli su u utakmici regionalne lige pobijediti Crvenu Zvezdu (85:78). Na svom su parketu uspjeli "ugasiti" Zvezdu, aktualnog prvaka ABA lige. Ono što je nekad bilo sasvim normalno, da žuti pobijede crveno-bijele, danas je senzacija jer je Split klub koji je poprilično osiromašio a beogradski klub je stabilan euroligaš s 20 puta većim proračunom od splitskog rivala.

I zato je Ioanis Sfairopoulos, grčki stručnjak na Zvezdinoj klupi, s razlogom bio vrlo ljutit na svoje igrače:

- Nismo igrali dobru obranu a ni dobar napad. Mi moramo naučiti kako igrati ABA ligu bez obzira na to što se događalo u Euroligi.

A u Euroligi su zvezdaši pobijedili na gostovanju u Parizu i činjenica jest da su u Split stigli umorni što je, u svom nimalo euforičnom nastupu, korektno apostrofirao i trener žutih Slaven Rimac.

- Treba biti iskren i reći da, kada u nedjelju igrate protiv euroligaša koji je imao utakmicu u petak, sve puno više ovisi o njima nego o nama. Osjetio se mentalni umor kod njih, pojedini njihovi igrači nisu bili na uobičajenoj razini, nije se vidjela njihova ekstra kvaliteta a mi smo se postavili kako treba.

I u tome i jest bio ključ ove vrlo poticajne pobjede Splićana.

- Od početka su moji igrači vjerovali u pobjedu. Vidio sam momčad koja je od prve sekunde stajala jako dobro, energetski na visokoj razini. Odličan nam je ovo poticaj za nastavak sezone, naročito stoga što nas sada čeka niz teških utakmica pa tako i dvije gostujuće utakmice protiv Cedevite. Najprije ona protiv ljubljanske Cedevite a potom protiv zagrebačke.

Kad je Zvezda u trećoj četvrtini povela s osam koševa prednosti (58:50), činilo se da su gosti prelomili utakmicu.

- U tom razdoblju su oni kaznili našu obranu od pick-and-rolla nakon čega smo promijenili obranu u preuzimanje i tu smo dobro zatvarali kada su oni spuštali loptu na visoke. U odnosu na prethodne utakmice bili smo malo "mesnatiji" jer je Vuko više igrao vanjsku poziciju što nam je dalo više obrambene moći pri preuzimanju.

A u branjenu svog reketa i koša se ponajbolje prepoznaje karakter momčadi.

- Mi smo i u selekciji gledali da imamo igrače s karakterom, to nam je bilo primarno. No, nije ova pobjeda razlog za euforiju jer nismo mi drugačija momčad od one koju je, prije sedam dana, Budućnost razbila. No, ovaj put smo uspjeli prenijeti na utakmicu energiju koju imamo na treningu, želju za međusobnim pomaganjem, kolektivan duh.

Lani je Split pobijedio Partizan u Beogradu a eto sada je, od splitske ruke, stradala i Zvezda.

- Meni je kao treneru svaka pobjeda vrijedna. Ovo jest veliki skalp no moramo ostati na zemlji. Kao igrač sam gledao drugačije, nisam se zamarao, primjerice, Dubrovnikom i Kvarnerom, no kao trener moraš voditi računa i o utakmicama u kojima si favorit na papiru. Jer, ako to ne činiš, onda te kazne.

Nakon sjajne partije Splićana, prava je šteta što u dvorani na Gripama nije bilo više od 700 gledatelja. A zasigurno bi ih bilo više da istovremeno Hajduk nije igrao domaću utakmicu sa Šibenikom pa je čak i jedan Toni Kukoč zamijenio Gripe s Poljudom. Nažalost, koordinacije između dvaju najpopularnijih splitskih klubova po tom pitanju očito nije bilo.